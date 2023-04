Giovanni Allevi, il famoso compositore, ha pubblicato uno scatto sui social dove si vede lui nel letto d’ospedale, sorridente. La foto è stata postata con l’intento di festeggiare con i suoi fan i miglioramenti delle sue condizioni di salute.

Nel giugno 2022, a Giovanni Allevi gli è stato diagnosticato un grave mieloma. Durate tutti questi mesi di lotta contro la malattia, l’artista non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan. Ora arriva la lieta notizia del miglioramento delle sue condizioni di salute, che l’artista non esita a rendere pubblico.

La bella notizia pubblicata da Giovanni Allevi

Il grandissimo compositore musicale, Giovanni Allevi, dopo lunghi mesi in cui ha dovuto tenere duro, comunica una bella notizia ai suoi fan. A quanto pare la cura per combattere la sua malattia sta dando i suoi frutti.

Ora, ha pubblicato una foto, all’interno dei suoi social, in cui sorride a 32 denti in un letto d’ospedale.

“Si avvicina Pasqua, il giorno della rinascita, e forse non è un caso che coincida col mio compleanno. Ho passato un anno durissimo ma voglio gioire con voi della bella notizia che secondo gli ultimi esami di oggi sto andando alla grande!”.

Ha scritto il musicista all’interno del post social. Nel post inoltre, il grande artista ha voluto ringraziare vivamente tutto il personale dell’Istituto dei tumori di Milano. Aggiungendo nei ringraziamenti anche tutti i pazienti come lui, “lottatori”, che gli hanno dato la forza di continuare il percorso seguendo il loro esempio.

“Sono fiducioso che ci vedremo presto, con tanta musica nuova e una diversa visione del mondo”.

Ha concluso il musicista.

Il pensiero alla sua musica e la diagnosi della malattia

Nel giugno del 2022 a Giovanni Allevi gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo. Durante questo difficile periodo, l’artista non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Spiegando nei dettagli cosa gli ha portato la malattia. A partire dalla frattura di numerose parti del corpo, come le vertebre. Una situazione difficile da affrontare, ma che il musicista non ha mai avuto paura di esporre.

Ora con la bella notizia di un miglioramento, Allevi ha voluto condividere con tutti la sua gioia. Facendo anche un riferimento alla sua amata musica.

“Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo”.

Ha scritto l’artista.