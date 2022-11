Dramma per un giovane chef italiano al lavoro a New York. Mario Ferrari, 31 anni, sarebbe morto per una caduta da una scala antincendio dopo aver realizzato il suo sogno di lavorare in uno dei più famosi ristoranti di Manhattan. Sui social lo strazio della madre.

La tragedia che ha colpito Mario Ferrari, spegnendo la sua vita a soli 31 anni, si sarebbe consumata all’improvviso poche ore fa. Il giovane, chef con il sogno di lavorare nella Grande Mela, era riuscito a realizzare il suo progetto di trovare occupazione nel settore della ristorazione negli States.

Morto chef italiano a New York: il dramma di Mario

La vicenda, riportata dalla famiglia del giovane chef sui social, ha sconvolto un’intera comunità. Mario Ferrari, 31enne originario di Orsogna, nella provincia abruzzese di Chieti, è morto poche ore fa in un drammatico incidente.

Secondo quanto emerso, il cuoco sarebbe caduto da una scala antincendio riportando ferite gravissime che ne avrebbero provocato il decesso. La madre, Silvana, sarebbe stata raggiunta dalla terribile notizia attraverso un sms con cui sarebbe stata informata che suo figlio non c’era più.

Mario Ferrari era partito alla volta degli Stati Uniti con il sogno di un futuro radioso nel mondo della cucina, per cui tanto aveva studiato.

Un passato a Londra e la famiglia rimasta in Italia, a tifare per lui che stava realizzando i suoi progetti di chef.

Stando a quanto riportato da Leggo, il 31enne sarebbe precipitato accidentalmente dalla scala esterna di un edificio di New York alla fine del suo turno di lavoro.

Il messaggio della mamma sui social

Poche ore dopo la tragedia, la madre di Mario Ferrari ha voluto salutarlo con un lungo post sui social. Un messaggio struggente che sintetizza la sua giovane vita di professionista sempre pronto a nuove avventure per perfezionarsi nel lavoro che tanto amava.

Lo chef 31enne era riuscito a entrare nel circuito di una delle più importanti catene di ristoranti a Manhattan, rendendo orgogliosa la sua famiglia.

Non è possibile tutto questo (…). Non accetterò mai che non ci sei più, non mi arrenderò mai dinanzi a quello che è successo

Appena un mese fa, Mario Ferrari era tornato in Italia per una breve parentesi di 5 giorni, poi il rientro negli Stati Uniti e infine il dramma.

Nel messaggio della mamma di Mario Ferrari emerge un altro dettaglio straziante, la perdita del papà del giovane chef.

I funerali di Mario Ferrari a Orsogna

Nel suo lungo messaggio d’addio via Facebook, la madre dello chef 31enne ha reso noto che i funerali del giovane si svolgeranno a Orsogna, sua città d’origine, ma la data non è stata ancora fissata.

Mario Ferrari aveva fatto presto le valigie per coronare i suoi desideri, e proprio quando iniziava a toccare con mano il frutto dei suoi sacrifici la sua vita si è spenta.

Il 31enne era executive chef per Harry’s Table a New York, nota catena di ristoranti. Lascia la mamma, Silvana, le sorelle, Simona e Alessia, e due nipoti, Giada e Sofia.