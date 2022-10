Il 10 ottobre di ogni anno si tiene la giornata mondiale della salute mentale e quest’anno più che mai le problematiche legate alla sfera psichica sono raddoppiate.

Questa Giornata Della Salute Mentale 2022 pone il massimo interesse al benessere globale dell’individuo. Negli ultimi anni dove la vita è cambiata per tutti in modo radicale e netto la priorità è prendersi cura di sé stessi. Questo però non solo nell’ambito fisico che, seppur importante, necessita della coesione con il benessere psichico.

Giornata mondiale della salute 2022

Nel 1992 è stata istituita la Giornata mondiale della Salute Mentale e da allora è diventato un appuntamento per parlare di problematiche psichiche ancora sottovalutate e spesso nascoste da chi ne è affetto.

Il focus di quest’anno è centrato nello slogan “rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale“. Gli ultimi anni hanno visto un netto peggioramento della salute mentale globale e questo a causa della pandemia e più di recente a causa della guerra e delle problematiche che vi ruotano attorno.

Massimo Cozza direttore del dipartimento di salute mentale dell’ASL Roma 2 ha spiegato che lo stigma ovvero la paura di etichette e giudizi è ancora l’ostacolo più importante che blocca il paziente nel chiedere aiuto. Questo nonostante l’80% della popolazione abbia rivelato di aver avuto o di essersi relazionata con persone affette da disturbo psichico.

Basti pensare che uno studio effettuato dall’OMS riguardo al post pandemia ha rivelato un incremento del 25% dei disturbi come depressione e ansia. Anche l’allontanamento dei nonni rispetto ai nipoti durante la quarantena ha sviluppato problematiche sia nei bambini che negli adulti.

Uno studio effettuato su 13.000 londinesi ha portato alla luce il nesso tra inquinamento atmosferico e aumento dei disturbi psichici e dell’umore.

Iniziative in Italia

La Giornata mondiale della Salute Mentale in Italia prevede una serie di iniziative su larga scala. Il comune di Milano per esempio ha organizzato iniziative fino al 24 ottobre e nella giornata di oggi il tram della salute mentale toccherà diverse tappe durante la sua corsa nella città per avvicinare i cittadini alla salute mentale e sdoganare quel velo che ancora annebbia chi ha bisogno di aiuto ma dubita per la reazione sociale.

Oltre 140 strutture in Italia, sia ospedali che centri psichiatrici, hanno aderito all’iniziativa e promuovono visite psichiatriche e psicologiche gratuite. Molte città offrono percorsi di avvicinamento al problema psichico in modo da poter aiutare chi sta vicino a qualcuno che ha particolari disturbi.

Passando da Lodi a Catanzaro che hanno realizzato iniziative ad hoc per sollevare l’attenzione su un problema temuto ma curabile. Ma soprattutto molto più condiviso di ciò che uno è portato a pensare.

Modena è protagonista di questa Giornata mondiale della Salute Mentale e ha in programma anche una settimana di festival. Il Màt, che si svolgerà dal 22 – 29 ottobre e che vedrà protagonisti libri, teatro, musica e film.