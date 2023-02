Giornata Mondiale della lotta contro il cancro, i progressi della ricerca

Questo è un argomento di cui si discute molto durante la giornata mondiale della lotta contro il cancro.

La domanda a questo punto è lecita: la ricerca a che punto è arrivata? Quanto è importante la prevenzione?

4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro

È proprio oggi, sabato 4 febbraio, che cade la giornata mondiale contro il cancro.

Si tratta di un’iniziativa che coinvolge il mondo intero e che vede l’Unione per il Controllo internazionale del cancro al capo.

Si tratta di un’associazione che si occupa di salvare milioni di vite cercando di aumentare negli esseri umani la consapevolezza attraverso una migliore conoscenza della malattia.

Attraverso il comunicato dell’Uicc è possibile venire a conoscenza del fatto che la metà delle morti provocate dal cancro sono stati causati da fattori di rischio conosciuti tra cui il consumo di alcool, il fumo e una massa corporea troppo alta.

Fino ad oggi, il cancro è la seconda causa di morte in tutto il mondo.

Ciò vuol dire che un uomo su cinque e una donna su sei, durante la loro vita svilupperanno un cancro mentre un uomo su otto e una donna su 11 non riusciranno a sopravvivere a questa malattia.

La ricerca continua ad andare avanti anche se i dati condivisi dal dall’Unione per il controllo internazionale del cancro non sono troppo incoraggianti poiché, ogni anno nascono 20 milioni di casi, una stima che è destinata ad aumentare a 30 milioni entro il 2040.

A che punto è la ricerca

La situazione però non è così catastrofica se si pensa al fatto che attualmente i tassi di sopravvivenza sono molto elevati.

Infatti, è questo ciò che accade nel momento in cui si scopre di avere un cancro quando ancora non è troppo tardi e quando quindi questo è ancora agli stadi iniziali.

Inoltre si stima e che 3,7 milione di persone ogni anno possono salvarsi attraverso dei trattamenti tempestivi sui tumori comuni tra cui quella alla cervicale, al seno, alla prostata e al colon retto.

L’Airc che spiega che attualmente si sta utilizzando un nuovo approccio per la cura del tumore.

Si tratta di un approccio agnostico dedicato alla terapia dei tumori “La cura più efficace sia scelta in base alla presenza di una specifica mutazione molecolare del cancro, e dando meno importanza al tessuto o all’organo di origine della malattia”.

Sono queste le parole degli esperti i quali affermano che così facendo si riesce a scegliere un trattamento adatto capace di rendere più ricco il metodo più utilizzato in oncologia il quale si basa sull’istologia del tumore, ossia sull’analisi del tessuto tumorale.

Aumentano sempre di più gli studi clinici che sono stati in grado di confermare che questo nuovo approccio sia decisamente efficace “Questi farmaci sono una nuova conquista della medicina di precisione, perché hanno un bersaglio molto specifico da colpire”.

Sono queste le parole di Giuseppe Curigliano, il direttore della divisione per lo sviluppo dei nuovi farmaci.

La ricerca procede a gonfie e vele, infatti, attraverso di un semplice esame delle urine, si può addirittura scoprire se un soggetto soffre o meno di cancro al cervello così da diagnosticare quando prima tale problema.

E questo ciò che si afferma all’interno di uno studio giapponese il quale è stato reso pubblico all’interno della rivista American Chemical Society Nano.

Uno studio che è stato portato avanti dagli scienziati dell’università di Nagoya e dall’università di Tokyo.

Pare che il team sia stato in grado di scoprire due proteine chiave strettamente alla presenza di tumore al cervello le quali sono rilevabili anche nelle urine.

Infatti, attraverso un’ultima dichiarazione fatta ne Ilgiornale.it, pare che a Singapore stanno portando avanti dei test per realizzare il primo farmaco anticancro il cui compito è quello di agire proprio sulle cellule malate così da evitare di attaccare quelle sane provocando degli effetti collaterali meno gravi della chemioterapia.

Attualmente in Italia i tumori portano un costo sociale pari a 20 miliardi di euro.

La Sima, ossia la società italiana di medicina ambientale, afferma, in occasione della giornata mondiale contro il cancro, che ” il cancro rappresenta nel nostro Paese la prima causa di morte per malattia in età pediatrica, con un incremento annuo delle nuove neoplasie pediatriche doppio rispetto alla media europea, ma triplo sotto un anno di età, per un totale stimato in 2.200 nuovi casi l’anno in Italia tra bambini e adolescenti e costi sanitari pari ad almeno 22 milioni di euro”.

La società chiede inoltre, alle istituzioni italiane ed europee, di spingere molto sulla prevenzione soprattutto nel caso in cui si parla di specifici ambienti i quali incidono notevolmente sulla nascita dei tumori.

Tre giorni fa è stata approvata la mozione unitaria sulle iniziative riguardo alla cura e alla prevenzione del cancro con 269 voti a favore.

Questa è un’unione di 26 impegni inseriti nel documento che si è trasformato in un piano da realizzare attraverso un programma in cui sono aggiunti anche tutti i finanziamenti necessari.

Tra i vari obiettivi da raggiungere c’è anche un utilizzo migliore delle tecnologie radiologiche e nucleari da utilizzare per curare tumori e tutte le altre malattie.

È stato inserito anche un piano strategico per cancellare tutti i fattori che provocano i tumori oltre al miglioramento delle reti oncologiche regionali.