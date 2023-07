Giorgia Meloni in visita negli Stati Uniti non parteciperà alla conferenza stampa insieme a Biden. La premier parlerà dall’ambasciata italiana senza rispondere alle domande: protesta dei giornalisti.

La premier non sarà al fianco a Joe Biden in conferenza stampa, una volta terminato il bilaterale tra Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata da parte italiana.

Usa, niente conferenza stampa per Giorgia Meloni

Secondo quanto si apprende, Giorgia Meloni dopo l’incontro con Joe Biden di questa sera non parlerà nella conferenza stampa insieme al presidente degli Stati Uniti. La premier parlerà invece all’ambasciata italiana al termine del vertice americano, ma non si sottoporrà ad alcuna domanda. Pare che la decisione sia stata presa da parte italiana.

E’ polemica da parte dei media statunitensi. I giornalisti non hanno preso bene la notizia della mancanza della premier italiana alla conferenza stampa congiunta. Come riporta in questi minuti Sky, il briefing con la speaker dell’amministrazione Karine Jean-Pierre, un reporter ha domandato le motivazioni di tale decisione, ricevendo come risposta solamente che Meloni parlerà all’ambasciata di Washington italiana.

Dell’organizzazione dell’incontro però, Jean-Pierre ci ha tenuto a sottolineare, che si è occupato il Consiglio per la sicurezza nazionale guidato da Jake Sullivan.

In corso l’incontro tra Giorgia Meloni e Joe Biden: “Relazioni forti oltre il colore politico”

Oltre le polemiche per la mancata conferenza stampa congiunta, la premier e il presidente Usa stanno avendo in questi minuti il loro bilaterale. Giorgia Meloni ha chiamato gli Usa “amici nei momenti difficili” direttamente dallo Studio Ovale argomenti, dicendo che le alleanze devono andare oltre i colori dei partiti. Le relazioni, dice la presidente del Consiglio, con gli Usa sono forti, e restano indipendenti dal colore politico.

L’incontro per la premier è stato significativo anche dal punto di vista del rilancio commerciale nella cooperazione dei due Paesi, così come non devono terminare quelle tra Ue e Stati Uniti. Un dialogo che la premier dipinge come “fondamentale” anche sulle tematiche più delicate come quelle africane e legate all’immigrazione. Ma anche sulla guerra in Ucraina, sulla quale Meloni afferma: “Chi crede nella pace ha il dovere di supportare Kiev”. Meloni nell’incontro che si sta tenendo alla Casa Bianca si dice orgogliosa dell’Italia e della posizione tenuta fin dall’inizio, sollecitando la difesa dei diritti internazionali per “difendere l’esistenza pacifica in tutto il mondo”.