Giorgia Meloni è a Washington per incontrare Joe Biden

Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca e parlerà di diversi argomenti che accomunano entrambe le nazioni.

Sul tavolo oltre alla crisi climatica e alla guerra in Ucraina, ci sarà anche la questione degli sviluppi in Nord Africa, il coordinamento transatlantico per la Repubblica popolare cinese e la futura presidenza italiana nel 2024 al G7.

La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata negli Stati Uniti per incontrare Biden

Alle ore 2.13 italiane la premier Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove era attesa per dare il via alla sua visita di Stato.

Per la premier saranno due giorni intensi e ricchi di impegni politici in un’agenda bilaterale con il presidente americano Joe Biden.

L’incontro con Joe Biden previsto alla Casa Bianca avverrà nel primo pomeriggio quando qui in Italia saranno circa le 21. Nella mattina di oggi invece è attesa a Capital Hill.

A Capitol Hill, Meloni, incontrerà i vari leader dei gruppi politici del Senato e anche della Camera dei Rappresentanti.

John Kirby, direttore per la comunicazione strategica della Casa Bianca, ha annunciato che durante l’incontro di oggi tra Meloni e Joe Biden, il presidente americano coglierà l’occasione per riaffermare la forte relazione e partnership che c’è tra le due nazioni.

A detta di Kirby, Biden, attendeva da molto la visita di Giorgia Meloni visto che Italia e Stati Uniti sono stretti alleati alla Nato e sono anche partner nel G7.

Inoltre tra le due nazioni ci sono anche accordi commerciali, e legami che legano le due popolazioni, a testimoniare ciò ci sono i 18 milioni di italoamericani presenti sul suolo statunitense.

Per gli USA questo incontro è molto importante vista la situazione attuale nel mondo, non solo per la guerra in Ucraina e per la crisi climatica ma anche perché l’Italia è una voce forte all’interno dell’Unione Europea e all’interno dell’Alleanza Nato.

Kirby ha poi ricordato che in Italia sono ospitati circa 300mila militari americani con le loro famiglie che sono dipendenti del Dipartimento di Difesa e sono ospitati presso cinque basi militari site sul suolo italiano.

Questo rende l’Italia la seconda più grande presenza permanente degli americani sul suolo europeo.

Ha poi ricordato che l’Italia e gli Stati Uniti lavorano a stretto contatto sull’Ucraina e anche su una lunga serie di interessi che le due nazioni condividono.

L’incontro di oggi prevede diversi temi tra cui Africa, Ucraina, Cina e G7

L’incontro previsto per oggi è perciò quello di dare l’opportunità ad entrambe le nazioni di esplorare alcuni interessi condivisi, le sfide regionali, l’impegno verso l’Ucraina, gli sviluppi in Nord Africa, e il coordinamento transatlantico per la situazione della Repubblica popolare cinese.

Kirby ha ricordato l’importanza degli aiuti stanziati dagli italiani all’Ucraina, a cui ha fornito aiuto militare, umanitario ed economico.

Ha anche fatto presente la speranza che si possa parlare anche della prossima presidenza italiana prevista nel G7 che si svolgerà nel 2024.

Per Biden e Meloni non è di certo il primo incontro, da quando la Meloni è entrata in carica ad autunno del 2022 ci sono state diverse occasioni in cui i due si sono incontrati e confrontati su diverse tematiche.

Alcuni degli appuntamenti più importanti sono stati a Bali per il vertice del G20, a Hiroshima durante il vertice del G7, a Vilnius durante il vertice della Nato e ci sono stati poi una serie di consultazioni regolari durante tutto il percorso anche con altri partner G7 su diverse questioni.

Tra le due nazioni e i due rappresentanti c’è perciò una buona relazione, e a detta di Kirby Joe Biden non vede l’ora che inizi la discussione di oggi per affrontare al meglio questi temi.