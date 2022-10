Giorgia Meloni, chi è il marito? Lo vediamo praticamente ogni giorno in TV

Giorgia Meloni, avete mai visto suo marito? È un uomo affascinante che vediamo tutti i giorni in televisione.

Giorgia Meloni è premier italiana che ha saputo conquistare alle ultime elezioni i cittadini. Carattere forte e deciso, non si tira mai indietro dinanzi alle difficoltà e sa bene come mostrare il pungo di ferro quando è necesario. Giorgia è anche una mamma felice e ha un compagno che è al suo fianco da più di sette anni. Se pensate di non conoscerlo vi sbagliate, perché lo vedete in televisione tutti i giorni e sempre. Veramente non sapete di chi stiamo parlando?

Giorgia Meloni, leader italiana

Giorgia Meloni è la vera protagonista della politica italiana, oggi premier dopo che ha vinto le ultime elezioni. In questo momento sta formando il Governo e mettendo in pratica tutto quello che ha promesso attraverso la sua campagna elettorale.

Se da una parte conosciamo la Meloni politica e forte, dall’altro lato c’è una donna innamorata di sua figlia e compagna di un uomo conosciutissimo da più di sette anni. E chi è questo uomo meraviglioso che ha rubato il cuore della leader italiana?

Chi è il compagno di Giorgia Meloni?

È nato nel 1981 ed è più giovane di quattro anni della sua compagna Giorgia Meloni. Lo conosciamo perché lo vediamo tutti i giorni in televisione, anche se moltissime persone non hanno ancora associato le due persone.

Stiamo parlando dell’affascinante Andrea Giambruno, volto Mediaset oltre che giornalista di Studio Aperto e TgCom24. Professionale, riservato e molto attento non parla mai della sua vita privata preservando non solo la sua famiglia ma anche la loro figlia, la bellissima Ginevra.

Sul suo profilo Instagram la bio è molto chiara:

Giornalista, volto Mediaset, Papà di Ginevra e compagno di Giorgia.

Semplice e diretto, come è lui nella vita mantenendo il profilo privato al fine che alcun curioso oltrepassi il limite da lui giustamente imposto. La coppia è unita da sette anni e hanno una figlia, Ginevra di sei anni.

Si sono conosciuti negli Studi Televisivi Mediaset e dopo una chiacchierata è scoccata la scintilla. È stato lui a corteggiarla, perché non aveva il minimo dubbio su questo amore che stava per nascere.

Andrea Giambruno e la relazione con Giorgia Meloni

Come accennato, il giornalista mantiene una certa linea di riservatezza quando si tratta della sua famiglia. Una volta però ha voluto difendere la sua compagna, nel 2021 quando la Meloni è stata attaccata da Giovanni Gozzini definendola con alcuni aggettivi irripetibili.

In diretta TV, Giambruno ha deciso di difenderla durante una rassegna stampa di TgCom24:

“Io sono il compagno di Giorgia Meloni che è anche la madre di mia figlia. Sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia nella sua vita. Mi permetto di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita”

Poi si è rivolto al professore che ha offeso la leader italiana, sperando che i suoi figli possano aver letto nei commenti qualcosa di vergognoso – indegno e misogino.

In una intervista al Corriere ha parlato della Giorgia quella che conosce lui, con un lato fragile e molto dolce. Una donna che si è fatta da sola e che è cresciuta senza un padre.