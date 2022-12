Giorgia Meloni al summit UE: strategie per energia e migranti

Giorgia Meloni si trova a Bruxelles per partecipare al Consiglio Europeo, dove ha affrontato diversi temi, tra cui quelli dell’energia e dei migranti.

Giorgia Meloni è atterrata a Bruxelles per il suo primo Consiglio Europeo come Presidente del Consiglio e, nel suo discorso, ha rispettato le posizioni già prese dal suo governo ad oggi.

Il Presidente ha parlato principalmente del tema energetico e quello dei migranti, ma anche dell’Ucraina e della Manovra. Le parole di Giorgia Meloni oggi a Bruxelles.

Giorgia Meloni sulla crisi energetica

Giorgia Meloni al Consiglio Europeo promette collaborazione da parte dell’Italia sulla questione energetica, affermando di voler proporre soluzioni efficaci.

Secondo le ultime fonti di queste ore, il Presidente del Consiglio ha confermato il bisogno di trovare un modo per ridurre il prezzo del gas:

Il tempo perso nel trovare un’intesa sul meccanismo di riduzione del prezzo è in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell’industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali

Per Giorgia Meloni bisogna procedere quanto prima possibile per andare incontro alle necessità delle imprese, ma anche delle famiglie in questa situazione di crisi energetica in cui ci troviamo.

Spera, inoltre, che si facciano passi avanti in Europa sul dossier energia, anche in merito alla situazione in Ucraina:

Siamo chiamati a confermare il nostro sostegno all’Ucraina ma questo significa anche dare risposte efficaci al dominio di conseguenze: il tema è politico e poco tecnico, il Consiglio ha le carte in regola per fare passi avanti e noi cercheremo soluzioni comuni che siano efficaci

Le parole del Presidente del Consiglio sulla questione migranti

Nel corso del Consiglio Europeo, una fonte UE ha affermato che le posizioni della nuova premier siano simili a quelle del suo predecessore, Mario Draghi, in materia di gestione dei flussi migratori.

Il Presidente del Comsiglio ha confermato la posizione del suo governo sul dossier migranti, ribadendo come la questione sia molto importante per l’Italia.

Parla di un tema molto complesso, consapevole che gli Stati dell’UE abbiano spesso su questo tema opinioni contrastanti:

è importante dare un segnale politico e un impegno chiaro da parte dell’Ue e, se necessario, anche ponendo il tema al centro di un vertice ad hoc

Nel suo intervento al Consiglio Europeo, Giorgia Meloni continua parlando della gestione dei flussi migratori, sottolineando come la gestione della migrazione in Europa va modificata, cercando una soluzione “strutturale” in tutto il territorio.

Il Presidente del Consiglio suggerisce l’importanza di una visione strategica da parte dell’Unione Europea “nei confronti dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo”.

Inoltre, Giorgia Meloni nel suo discorso sostiene la proposta della Spagna per un Summit UE-Vicinato Sud, nel secondo semestre del 2023.