Giordania, morto un turista italiano a Petra: precipitato da oltre 30 metri

Il drammatico incidente, costato la vita al nostro connazionale, si è verificato nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, ma la notizia è stata diffusa soltanto nelle scorse ore.

Sembra che la vittima – un 30enne torinese – stesse percorrendo un sentiero chiuso al transito dei turisti. I familiari del giovane sono in contatto con le autorità locali. La polizia ha avviato un’indagine ed è stato disposto l’esame autoptico.

Turista italiano morto in Giordania

Drammatico incidente nel sito archeologico di Petra, in Giordania, dove un nostro connazionale – un 30enne di Torino – è morto dopo essere precipitato da un sentiero. La vittima, come riferiscono fonti locali, stava percorrendo un sentiero chiuso al transito.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Il turista è stato trasferito in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La famiglia della vittima è stata informata ed è in contatto con le autorità locali. Intanto, è stata avviata un’indagine e sul corpo del 30enne è stato disposto l’esame autoptico.

Notizia in aggiornamento.