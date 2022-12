Giglio di pace sano e vigoroso, buttane una manciata: fiorirà alla grande

Ecco perché dovreste sempre versare una manciata di questo ingrediente comunissimo per far sì che il giglio della pace cresca al meglio.

Continuate a leggere per scoprire come far crescere in modo sano e rigoglioso il vostro giglio della pace, una pianta che non è così semplice coltivare.

Come far crescere al meglio il giglio della pace

Il giglio della pace è una pianta bellissima che dà un fiore davvero particolare. Tutti vorrebbero averne almeno uno in giardino, peccato che sia così difficile da coltivare.

Ecco perché oggi vi daremo alcuni consigli utilissimi affinché possiate averne sempre uno o più al massimo della loro forma. Innanzitutto dovete sapere che si tratta di una pianta che soffre molto le correnti d’aria e anche gli ambienti soffocanti.

Proprio per questo dovreste piantarne uno in un luogo non esposto ai venti e che sia abbastanza arieggiato. In estate potete perfettamente lasciare che conduca la sua vita all’esterno, a patto che sia all’ombra, mentre in inverno sarebbe meglio portare la vostra pianta dentro casa.

Un’altra cosa da monitorare è il tipo di terreno in cui scegliete di piantarlo, che deve essere un mix di torba, scaglie di corteccia e sabbia. Il suo ph dovrebbe essere acido.

Infine, per quanto riguarda la temperatura, questa dovrebbe mantenersi sempre intorno ai 20 gradi affinché il giglio della pace cresca senza problemi. La fioritura di questa pianta è perenne dalla primavera all’autunno, mentre dovrebbe decelerare man mano che ci si avvicina all’inverno.

In ogni caso è da escludere che il vostro giglio della pace possa sopravvivere a temperature inferiori ai 15 gradi. Tuttavia, esiste una procedura incredibile che vi aiuterà a ottenere un pianta senza rigogliosa, sana e di bellissimo aspetto.

Non vi resta che proseguire con la lettura dell’articolo per scoprire di quale sistema stiamo parlando. Tra l’altro impiega un ingrediente che tutti noi conosciamo e che usiamo sempre in cucina. Continuate a leggere l’articolo per scoprire di quale sostanza si tratta.

Ecco perché versarne una manciata può salvarlo

Non ci crederete mai, ma una manciata di questo ingrediente può salvare la vita del vostro giglio della pace. Stiamo parlando del riso. Affinché la vostra pianta cresca forte e rigogliosa, tutto quello che dovete fare è pesare 100 grammi di riso e metterli all’interno di un frullatore.

Quindi aggiungere 2 litri d’acqua calda e iniziare a frullare. Passato qualche minuto, otterrete una sorta di latte di riso davvero sostanziosa.

A quel punto, non dovrete fare altro che filtrare il liquido, in modo che i chicchi di riso non si aggiungano al latte. A quel punto non vi resta che innaffiare il vostro giglio.

Non potete lasciare che il riso contamini la pianta, perché potrebbe provocare un aumento dell’umidità e una conseguente contaminazione dovuta a funghi e muffe. Il latte di riso, invece, verrà completamente assorbito dalla pianta, che apprezzerà la quantità di sostanze nutritive ricevute.

Questo metodo è incredibile e andrebbe ripetuto 2 volte a settimana circa. Ricordatevi di consumare tutto il latte che realizzate, perché non potete conservarlo in frigorifero per utilizzarlo più avanti, in quanto diventa subito molto acido.