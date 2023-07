Gigi Hadid è stata arrestata per possesso di marijuana alle isole Cayman

By

Secondo quanto riportato da E!News in esclusiva, la modella americana Gigi Hadid è stata arrestata nei giorni scorsi sulle isole Cayman e subito rilasciata. La ragazza è stata fermata perché è arrivata in aeroporto con della marijuana acquistata legalmente a New York con una ricetta medica.

L’arresto è avvenuto il 10 luglio, è stata subito rilasciata su cauzione, il 12 luglio si è presentata in tribunale si è dichiarata colpevole e ha ricevuto una multa di mille dollari. La notizia è stata confermata anche dal suo avvocato che ha reso noto che nonostante sia stata dichiarata colpevole la sua fedina penale è rimasta pulita.

Gigi Hadid arrestata per possesso di marijuana nelle isole Cayman

L’arresto sarebbe avvenuto il 10 luglio 2023 all’aeroporto internazionale di Owen Roberts a confermare questa voce è stata NBC News che ha riportato le dichiarazioni del portavoce della dogana e del controllo di frontiera all’interno delle Isole Cayman.

Gigi Hadid è arrivata alle isole Cayman con un’amica su un aereo privato, appena giunte in aeroporto sono state sottoposte al normale controllo dei bagagli da parte dei funzionari doganali.

Durante il controllo è stata rinvenuta una piccola quantità di marijuana. Secondo quanto riportato dai media locali e in particolare da Cayman Marl Road, Gigi Hadid e la sua amica sono state arrestate con l’accusa di sospetta importazione di droga e importazione di utensili utilizzati per il consumo di droga.

La testata locale ha anche reso noto che le due sono state portate al Centro di detenzione per detenuti chiamato Royal Cayman Islands Detention Center, processate e rilasciate immediatamente su cauzione.

Nella giornata del 12 luglio sia la modella che l’amica sono stati formalmente accusate e si sono dovute presentare in tribunale.

Durante l’apparizione in tribunale si sono entrambe dichiarate colpevoli e hanno perciò ricevuto entrambe una multa di mille dollari.

L’intera vicenda è stata confermata sia dal portavoce del Controllo di frontiera che dall’avvocato della modella americana, che ha anche reso noto che nonostante l’accusa la fedina penale di Gigi Hadid rimane pulita.

Le informazioni ricevute dagli agenti della dogana

Gli agenti della dogana che hanno eseguito il controllo bagagli della modella e della sua amica oltre ad una piccola quantità di erba hanno trovato anche degli accessori per il suo consumo.

Nonostante la polizia di frontiera abbia ritenuto che fosse ad uso personale le due donne sono comunque state arrestate.

Tutte le informazioni diffuse dai media e dall’avvocato della modella sono state confermate anche dagli agenti della dogana che hanno eseguito l’arresto.

L’amica che viaggiava con Gigi Hadid è Leah McCarthy una ragazza di 29 anni star dei social network.