Il summit del G7, che si terrà questo fine settimana, sarà dedicato a risolvere diverse crisi attuali globali. ci sarà anche una sorprendente occasione per una riconciliazione diplomatica, poiché i leader di Giappone e Corea del Sud cercheranno di migliorare i loro rapporti, che sono stati segnati per anni da conflitti e ostilità.

Nonostante le due Nazioni siano potenze democratiche avanzate e strette alleate degli Stati Uniti, la loro storia complicata e dolorosa, che culmina nella colonizzazione giapponese della penisola coreana dal 1910 al 1945, ha creato più diffidenza che amicizia. A prima vista, sarebbero partner naturali, ma la realtà è che devono superare molte difficoltà per costruire una relazione più solida.

La svolta tra Giappone e Corea del Sud

La recente svolta nei rapporti tra Giappone e Corea del Sud è stata in parte motivata dalla crescente preoccupazione per la crescente aggressività della Cina, la minaccia rappresentata dall’arsenale nucleare della Corea del Nord e l’instabilità causata dalla guerra della Russia in Ucraina. Inoltre, gli Stati Uniti hanno esercitato una pressione diplomatica sui due Paesi, in quanto vogliono che i loro alleati contrastino con maggior forza l’influenza globale della Cina e forniscono loro protezione militare.

Secondo Daniel Sneider, docente di Asia orientale presso la Stanford University, Tokyo e Seul hanno capito che la loro sopravvivenza, sia a livello nazionale che politico, dipende dalla loro capacità di allinearsi alle priorità globali e regionali dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

In altre parole, entrambi i paesi hanno riconosciuto l’importanza di mantenere una forte alleanza con gli Stati Uniti per far fronte alle sfide regionali e globali che stanno affrontando. Il recente invito del primo ministro giapponese

Fumio Kishida al presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol per partecipare ai colloqui del G-7 a Hiroshima è solo l’ultimo segnale della ripresa dei legami tra Giappone e Corea del Sud. Ci sono stati anche vertici consecutivi dei loro leader, una cosa che non accadeva da anni. Inoltre, il Giappone ha acconsentito alla richiesta della Corea del Sud d’inviare una squadra di esperti alla fine di questo mese per visitare la centrale nucleare distrutta di Fukushima e verificare i preparativi per il rilascio programmato nell’oceano di acque reflue trattate ma ancora leggermente radioattive.

Tutto ciò indica un impegno crescente da entrambe le parti per superare le divergenze storiche e lavorare insieme su questioni d’interesse comune. Il vertice del G-7, in programma da venerdì a domenica, offrirà ai leader la possibilità di approfondire le loro relazioni positive, con il primo ministro giapponese

Kishida, Yoon e il presidente americano Biden che prevedono d’incontrarsi a margine dell’evento. I leader si concentreranno, inoltre, sulla necessità di rafforzare la cooperazione in materia di difesa, poiché sia la Cina che la Corea del Nord continuano a espandere le loro posizioni militari nella regione.

Il vertice è un’importante occasione per i leader delle principali economie del mondo di coordinare le loro politiche e affrontare le sfide globali in modo efficace. I problemi storici tra Corea del Sud e Giappone hanno tormentato la regione per lungo tempo, e i rapporti tra i due paesi si sono aggravati nel 2018, quando le sentenze del tribunale sudcoreano hanno ordinato a due società giapponesi di risarcire un gruppo di querelanti coreani che le società avevano sfruttato per il lavoro forzato durante la guerra.

Il disaccordo sulle sentenze ha successivamente esteso le tensioni alle questioni commerciali e di cooperazione militare tra i due paesi. Il Giappone ha insistito sul fatto che tutte le questioni di risarcimento fossero state risolte dal trattato del 1965 che aveva normalizzato le relazioni tra i due paesi.

Le riunioni tra il presidente sudcoreano Yoon e il primo ministro giapponese Kishida sono arrivate dopo che il governo sudcoreano aveva annunciato a marzo un piano impopolare per utilizzare i fondi aziendali sudcoreani per risarcire i lavoratori forzati durante la guerra. Questa mossa mirava a impedire ai tribunali di sequestrare i beni delle società giapponesi, evitando così un’ulteriore escalation delle tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Kishida ha acconsentito alla ripresa dei colloqui sulla difesa, il commercio e altre questioni durante i suoi incontri con Yoon. Inoltre, il Giappone ha recentemente annunciato che sta negoziando un accordo con Washington e Seul sulla condivisione di dati in tempo reale sui lanci di missili nordcoreani. Questi sviluppi indicano una possibile ripresa delle relazioni tra i due Paesi, anche se esistono ancora molte questioni irrisolte che richiedono un dialogo continuo e un impegno reciproco. Sia Seul che Tokyo sono preoccupate per l’incertezza geopolitica causata dall’invasione russa dell’Ucraina. Questo evento ha sollevato timori per un’eventuale aggressione della Cina nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e contro Taiwan, l’isola democratica e autonoma che Pechino rivendica come propria.

La Corea del Nord ha approfittato dell’attenzione globale sull’invasione per intensificare i suoi test missilistici e nucleari, aumentando la tensione nella regione. Questi sviluppi rappresentano una minaccia per la sicurezza regionale e hanno spinto Seul e Tokyo a cercare di rafforzare la loro cooperazione in materia di sicurezza e difesa.

Il Giappone ha delle dispute territoriali con la Cina riguardanti le isole Senkaku/Diaoyu, che sono contese da entrambi i paesi. Questo ha influenzato la politica di sicurezza nazionale giapponese, spingendo il primo ministro Kishida a cercare di allontanare il Giappone dal principio di autodifesa dopo la seconda guerra mondiale.

La strategia adottata in merito alla sicurezza tra Tokyo, Washington e Seul

La nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone, adottata l’anno scorso, prevede l’acquisizione di capacità di attacco preventivo e missili da crociera per contrastare le minacce provenienti da Corea del Nord, Cina e Russia. La Corea del Sud è allarmata dalla crescente minaccia nordcoreana, con Pyongyang che ha lanciato circa 100 missili dall’inizio del 2022. Il presidente sudcoreano Yoon potrebbe utilizzare le migliori relazioni con il Giappone come un modo per stringere un’alleanza più forte con gli Stati Uniti, cercando maggiori garanzie da parte di Washington per proteggere i suoi alleati in caso di attacco nucleare.

Il governo di Yoon ha ampliato le esercitazioni militari combinate con gli Stati Uniti, comprese esercitazioni a tre vie con il Giappone, come parte dei suoi sforzi per rafforzare la sicurezza regionale e ottenere maggiori garanzie da Washington per la protezione dei suoi alleati in caso di attacco nucleare nordcoreano.

Ciò riflette un crescente riconoscimento sia a Tokyo che a Seul che i vari problemi di sicurezza della regione sono sempre più interconnessi e richiedono una maggiore cooperazione tra i paesi. Secondo l’analista Jin Chang Soo del Sejong Institute della Corea del Sud, questo sta portando i paesi a rivalutare la loro reciproca importanza.

Inoltre durante un recente incontro a Washington, il presidente Yoon e il presidente degli Stati Uniti Biden hanno concordato una dichiarazione che include più condivisione di informazioni nucleari e visite regolari in Corea del Sud da parte di un sottomarino a propulsione nucleare. Questi sono evidenti segnali di una forte volontà di impegnarsi per la sicurezza regionale e la cooperazione tra i Paesi.