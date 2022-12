By

Si continua a parlare di candidature per il posto di segretario del Partito Democratico: ora si aggiunge anche Gianni Cuperlo, che annuncia la sua avanzata verso le Primarie del partito.

Dopo il risultato delle elezioni, con la vittoria del centro destra, Enrico Letta ha annunciato le sue dimissioni come segretario del Partito Democratico.

Una nuova crisi aleggia, quindi, sul partito ma già ci sono nomi certi che concorreranno alla segreteria, come Bonaccini e Schlein. Ma ora si aggiunge alle possibilità anche Gianni Cuperlo. Ecco cosa ha detto il componente del PD.

Gianni Cuperlo pronto a candidarsi come segretario del PD

Ormai è noto che a breve il PD rimarrà senza segretario, quando Enrico Letta abbandonerà definitivamente il suo ruolo.

Al momento, i partecipanti ufficiali per le prossime elezioni primarie del partito sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, che si sono ufficialmente proposti per candidarsi.

Questi nomi non convincono tutti all’interno del partito, come ad esempio Gianni Cuperlo che, in una recente intervista al TPI, ha affermato di essere pronto anche lui a mettere il suo nome nel calderone elettorale del PD.

Infatti, Cuperlo dice:

Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo

Il politico di centro sinistra afferma che la sua non è una strategia per accendere i riflettori su di lui, ma proprio il contrario. Cuperlo vorrebbe rivedere la sinistra di un tempo, come lui stesso afferma, ricostruendo un “blocco sociale”:

quali interessi e quali bisogni, senza ridursi a un decalogo programmatico.

Cuperlo su gli ex segretari e sul Movimento 5 Stelle

Gianni Cuperlo ha riflettuto sul recente passato del suo partito: il PD negli ultimi anni ha visto diversi segretari dare le dimissioni, a cominciare da Nicola Zingaretti, che tramite un tweet annunciò il suo abbandono.

Ha poi parlato del fatto che Enrico Letta ha deciso di rimandare temporaneamente le dimissioni, per coprire il buco del PD soprattutto a eventi ufficiali e importanti come la Conferenza di Parigi:

Letta è stato chiamato da Parigi e lui generosamente è tornato, ma per coprire un vuoto. Adesso anche Enrico se ne va, chi sarà il prossimo?

Il deputato del PD, poi, ha detto la sua sulle scelte del Movimento 5 Stelle, guidato al momento da Giuseppe Conte, dicendo che il partito pentastellato secondo lui ha fatto un grave errore a far cadere il governo Draghi.

Ma soprattutto, secondo lui, l’errore più importante è stato quello di rompere l’alleanza con il Partito Democratico.

Staremo a vedere cosa accadrà all’interno del PD con le prossime Primarie, se Cuperlo sfiderà davvero i suoi colleghi di partito.