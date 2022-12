Gianluca Vialli, sbuca fuori la telefonata segreta: ecco la commovente richiesta

Gianluca Vialli, spunta fuori la telefonata segreta. Ecco la richiesta commovente fatta dal dirigente sportivo. Fan col cuore spezzato.

Gianluca Vialli, storia di un leone fuori e dentro il campo di calcio

Classe 1964, il cremonese Gianluca Vialli è un dirigente sportivo, ex attaccante ed ex calciatore italiano, tra i più conosciuti al mondo. Ha scritto la storia del calcio a cavallo degli anni ’80 e ’90.

Campione delle competizioni UEFA, vincitore di tanti trofei e partecipante a ben due mondiali, quello del Messico nel 1986 e dell’Italia nel 1990, ha ottenuto anche numerose candidature al pallone d’oro.

Nel 2015, ha conquistato addirittura l’iscrizione nella Hall of fame calcistica italiana. Ha una carriera straordinaria alle spalle, Gianluca Vialli, che sta attraversando in questo periodo un dramma che mai si sarebbe aspettato di vivere.

Nel 2017 arriva l’infausta sentenza: a Gianluca Vialli viene diagnosticato un tumore al pancreas e comincia per lui un anno di inferno. Sposato con una donna inglese e abitante nel cuore di Londra, viene ricoverato in una clinica britannica per iniziare immediatamente le terapie.

Nel suo libro, “Goals”, racconta della scoperta del tumore, della lotta per la sopravvivenza e della difficile accettazione della malattia. In più occasioni, il dirigente sportivo ha confessato la sua paura di morire e di lasciare la sua famiglia, moglie e figlie, che rappresentano per lui il tesoro più prezioso.

Le cose sembravano stare andando per il meglio fino a quando, qualche giorno fa, la triste notizia. “L’ospite indesiderato”, come Vialli ha definito il suo tumore, è tornato a manifestarsi prepotente e di nuovo lo sportivo ha messo in stand by la sua carriera per occuparsi della salute.

Ora è ricoverato in ospedale. Sbuca proprio nelle scorse ore un’indiscrezione che fa stringere il cuore. Ecco che cosa ha confessato, lo sportivo, in una drammatica telefonata e a chi.

La telefonata segreta e la richiesta commovente: il dirigente sportivo spezza il cuore

Tanta ansia e tanta preoccupazione per le condizioni di salute di Gianluca Vialli. Solo qualche giorno fa, il dirigente sportivo ha messo in stand by i suoi impegni professionali per combattere nuovamente contro il tumore al pancreas che lo ha colpito nel 2017.

Sono già cinque anni di lotta per lo sportivo che non ha intenzione di arrendersi alla malattia e che è pronto a combattere con le unghie e con i denti per aggrapparsi alla vita. Delle scorse ore la confessione che ha stretto il cuore di tutti.

Spunta fuori la telefonata segreta che ha commosso il mondo. Pare infatti che Gianluca Vialli avrebbe chiamato un collega che lavora anche lui nell’ambito calcistico e che le sue parole abbiano stretto il suo cuore.

Al momento si trova in una clinica londinese, il capo delegazione della nazionale italiana, le cui condizioni di salute purtroppo sono in peggioramento. Dal 2017 combatte contro questo tumore.

Diversi i cicli di chemioterapia a cui si è sottoposto e gli impegni a cui ha dovuto rinunciare come quello di opinionista e commentatore per Sky calcio. Nel 2019 sembrava che la vita avesse deciso di dargli un’altra opportunità, ed ecco che Vialli ritorna nel team di Mancini partecipando e vincendo gli Europei 2021. Poi di nuovo il buio.

Ma chi è il destinatario della famosa chiamata di cui abbiamo appena accennato? Depositario di una confessione commovente è Massimo Mauro, collega e amico di Vialli, nonché ex calciatore del Napoli e della Juventus.

In un’intervista rilasciata al Corriere dello sport, Massimo Mauro ha raccontato della conversazione che ha avuto con Vialli. Queste le parole che il dirigente della nazionale avrebbe rivolto al collega:

“Vieni, ho voglia di vederti”.

I due sono legati da un rapporto di amicizia molto stretto. Fuori e dentro il campo sono sempre stati l’uno la spalla dell’altro. Pensate che Massimo Mauro è anche testimone di nozze di Vialli e moglie e padrino di una delle sue figlie.

Presidenti entrambi della fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e per lo sport che combatte per trovare una cura e sostenere gli studi per la sclerosi laterale amiotrofica, Gianluca e Massimo sono grandi amici. La telefonata ha commosso Mauro che proprio come tutto il mondo è in apprensione per le condizioni di salute di Vialli.