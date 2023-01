Gianluca Vialli, l’ultimo messaggio vocale prima di morire: cosa ha rivelato

Gianluca Vialli, spunta fuori l’ultimo messaggio vocale lasciato prima di morire. Ecco le parole pronunciate a un passo dalla fine e che spezzano il cuore.

La morte di Gianluca Vialli pesa ancora come un macigno sul cuore di tutti. Sapete cosa ha rivelato prima di morire? Ecco l’ultimo messaggio vocale del campione che si è spento prematuramente.

La morte di Gianluca Vialli ha segnato tutti

Il 6 gennaio 2023 si è spento Gianluca Vialli. L’ex calciatore della Juventus e della Sampdoria, nonché dirigente della nazionale, ha combattuto per ben cinque anni contro un brutto tumore al pancreas.

Purtroppo l’infausta malattia non ha permesso di lottare più di quanto le sue forze gli consentissero, così, nel giorno dell’epifania e a poche ore dall’inizio del 2023, Vialli ha lasciato la vita terrena ma soprattutto un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia, degli amici e di quanti lo hanno conosciuto personalmente o solo attraverso la sua professionalità e bravura sportiva.

Si sono già tenuti i funerali in forma privata, nel massimo riserbo, per rispetto anche della moglie e delle due figlie di Gianluca che stanno soffrendo in maniera devastante. Da giorni, in tutti i salotti televisivi e ai telegiornali, non si parla che di Vialli.

A colpire in particolare, le parole di un amico che decide di condividere con l’Italia le ultime frasi pronunciate da Gianluca prima di lasciare la vita terrena. Diffuso il messaggio vocale del campione arrivato poco prima che la morte sopraggiungesse.

L’ultimo messaggio vocale del campione: l’amico pubblica tutto

La morte di Gianluca Vialli ha scosso davvero tutti. A farne le spese oggi, con il vuoto che ha lasciato nei cuori, non soltanto la moglie e le figlie ma anche gli amici di sempre. Gianluca Vialli era conosciuto da tante persone e dentro e fuori il campo si circondava di pochi e fidati amici, tra questi Marino Bartoletti.

Il famoso giornalista e conduttore televisivo, ha pubblicato, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, l’ultimo messaggio vocale inviatogli da Gianluca Vialli prima che la morte arrivasse a prenderlo.

Come ha spiegato anche in varie interviste il giornalista, questo audio vocale risale a un mese prima che le condizioni di salute di Gianluca si aggravassero e lo portassero a lasciare la vita terrena.

Tale messaggio vocale è stato fatto sentire anche nella trasmissione di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, programma nel quale Bartoletti ha fatto emozionare tutti. Che cosa dice Vialli in questo audio?

Fan sconvolti: le parole di Vialli emozionano l’Italia

Poche parole che oggi fanno stringere il cuore dalla commozione. Lo sportivo parla delle sue condizioni di salute dicendo che ha intenzione di lottare, di andare avanti con ottimismo e dignità, sempre a testa alta.

Ancora, dice di essere felice di poter ancora godere della vita e che, tra alti e bassi, nonostante la malattia, tante cose belle gli stavano succedendo come un documentario sulla sua vita, un libro e la Nazionale.

Conclude poi il suo audio con un augurio a se stesso, quello di continuare a lottare per la sua vita e per la sua famiglia. Purtroppo il suo volere non è stato esaudito, la terribile malattia lo ha devastato e nel giro di pochissimo tempo le sue condizioni di salute si sono aggravate.

Il 6 gennaio si è spento a Londra, in una clinica nella quale era ricoverato già da qualche settimana. Le ultime parole pronunciate da Gianluca Vialli e che potete ascoltare nel post poco più in basso, sono davvero un colpo al cuore.

La morte dello sportivo ha scosso tutti. Ancora oggi, pensare che non ci sia più sembra quasi surreale. Tante le persone che in questi giorni hanno voluto dedicare un messaggio a Gianluca o omaggiarlo con ricordi e pensieri, segno che Vialli era davvero una persona speciale che ha lasciato in tutti qualcosa di buono e meritevole di ricordo e divulgazione.