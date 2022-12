Gianluca Vialli, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

A quanto pare le condizioni attuali dell’ex calciatore Gianluca Vialli restano alquanto gravi. Sembra inoltre che la sorella e Massimo Mauro gli abbiano fatto visita in ospedale per accertarsi delle sue condizioni e per stargli vicino. La situazione pertanto resta in bilico, ma tutti si augurano che possa stare presto meglio.

Vialli è attualmente ricoverato in una clinica di Londra, dove nei giorni scorsi sono andati a fargli visita diversi parenti. Sembra infatti che poco tempo fa sia andata a fargli visita la madre 87enne per l’ex calciatore. Maria Teresa infatti è stata vista entrare in ospedale accompagnata dal figlio Nino, nonché fratello di Gianluca Vialli.

Le condizioni attualmente sembrano essere gravi, ma si spera in una signora ripresa.

Le condizioni di Gianluca Vialli

Gianluca Vialli sta continuando la sua lotta contro il grande male che lo affligge da diverso tempo. Si era infatti allontanato dal suo amato campo da calcio per potersi curare meglio, ma pochi giorni fa è arrivata la triste notizia. Le condizioni di salute di Gianluca Vialli, ricoverato attualmente in un ospedale di Londra sono decisamente preoccupanti.

Lui non demorde e continua la sua lotta contro il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato diverso tempo fa. Intorno a sé oltre a parenti e amici che sono andati lì per potergli stare vicino, un’equipe di medici sta cercando di fare il possibile per lui.

I giorni passano, ma le sue condizioni non sembrano migliorare e al suo fianco si stanno avvicinando tanti parenti e amici stretti. A fare visita all’ex calciatore infatti nei giorni scorsi abbiamo visto sua sorella Mila e Massimo Mauro, con la quale Vialli ha avviato una fondazione contro la Sla. In questo momento così delicato anche la madre si è recata a Londra per stare vicino al figlio, che sta continuando a lottare a pugni stretti contro il suo tumore.

La donna di 87 anni è stata vista entrare nell’ospedale di Londra insieme ad uno dei suoi figli. Le sue condizioni non sono delle migliori, ma amici, parenti e medici sperano che possa riuscire a superare questo momento così difficile.

La madre di Vialli a Londra

Nei giorni scorsi, sono stati presenti in struttura Massimo Mauro e Mila Vialli. Prima di loro però Maria Teresa, madre dell’ex calciatore si è recata a Londra insieme a suo figlio Nino per stare vicino a Gianluca Vialli. Dopo essersi fermata per circa mezz’ora nell’ospedale dove attualmente è ricoverato l’ex calciatore, la donna di 87 anni e poi è ripartita per Cremona.

Il tutto aveva fatto accendere una luce di speranza, dopo le prime notizie drammatiche sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli. Attualmente però, amici e familiari hanno deciso di mantenere il riserbo sulle sue condizioni e nei prossimi giorni arriverà in clinica un altro degli amici di Vialli.

Stiamo parlando di Roberto Mancini il ct della Nazionale, al quale Vialli aveva comunicato per la prima volta di voler fare un passo indietro con gli Azzurri per potersi curare. Ora si spera solo in una ripresa nel ex calciatore, mentre amici parenti e tutti i suoi fan lo sostengono facendo il tifo per lui.