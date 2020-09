Giancarlo Magalli torna in tv e attacca Adriana Volpe

La guerra televisiva tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe va avanti ormai da tempo immemore, scandita da un attacco dopo l’altro, fin da quando i due erano co-conduttori del programma I Fatti Vostri. Una battaglia a colpi di battute velenose, insinuazioni e comunicazioni ufficiali. Celebre uno dei momenti più delicati della vicenda, quando la Volpe rivelò in diretta l’avvicinarsi del settantesimo compleanno del collega. Da qui l’inizio della “crisi”.

Continua a leggere

Continua a leggere

Nonostante il passare degli anni, la situazione non si è distesa affatto tra i conduttori, come dimostrano gli sviluppi recenti. Giancarlo Magalli, qualche tempo fa, si è reso protagonista di un post in cui prendeva in giro i bassi ascolti del format Ogni Mattina su Tv 8, condividendo il risultato dell’audience. Chiaro il riferimento al nuovo programma di Adriana Volpe che, nonostante la cancellazione del post da parte del collega, non ha tardato a reagire sui propri social.

Giancarlo Magalli: la nuova stagione de I Fatti Vostri

Nato nel dicembre del 1990 con Fabrizio Frizzi, quest’anno I Fatti Vostri festeggia i suoi 30 anni. Tante le novità di questa edizione con rubriche, giochi, momenti musicali, spazi dedicati allo spettacolo e al ballo.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il programma, condotto da Giancarlo Magalli dal 1991, ha aperto i battenti su Rai 2 e il presentatore non ha perso occasione per attaccare l’ex collega. Presentando la nuova partner Samanta Togni, Magalli ha lanciato una frecciatina alla Volpe, oggi volto di Tv 8 con il format Ogni Mattina, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

“È normale alternarsi, anche io mi sono alternato con Frizzi, Castagna… alcuni non l’hanno presa bene l’alternanza ma guarda caso proprio chi è durato di più. Magari torneranno quando sarò morto”. Queste le parole del conduttore in apertura della nuova puntata.

Continua a leggere

Dichiarazioni che il popolo del web ha associato alla Volpe e a Marcello Cirilli, escluso dal cast nel 2017, che ha sempre visto nel conduttore uno dei responsabili del suo allontanamento.

Continua a leggere

Continua a leggere