Ghana-Uruguay, tutto aperto nel gruppo H

Dopo le clamorose eliminazioni di Belgio e Germania l’Uruguay si gioca la qualficazione in un match delicatissimo contro il Ghana, al momento gli africani sono al secondo posto nel Gruppo H a quota tre punti con Suarez e compagni fermi ad uno insieme alla Corea del Sud.

Il match si giocherà in contemporanea con la sfida tra Portogallo e Ghana.



Zero gol fatti, un pareggio ed una sconfitta finora per l’Uruguay che sta deludendo le attese in questo mondiale.

Nonostante tanto talento in rosa la squadra di Diego Alonso fin qui non è ancora riuscita ad esprimersi ai massimi livelli ed oggi cerca una vittoria per raggiungere gli ottavi di finale.

Ai nastri di partenza Nunez e compagni venivano dati come assoluti favoriti per il passaggio del turno, la sfida con il Ghana però si preannuncia delicata e difficile, oggi servirà un altro Uruguay.

Il Ghana con la vittoria ai danni della Corea del Sud si è messa nelle migliori condizioni per affrontare il match decisivo contro la formazione di Diego Alonso.

In caso di contemporanea vittoria del Portogallo contro la Corea del Sud infatti al Ghana potrebbe bastare anche un pareggio per raggiungere gli ottavi di finale.

Ghana con il 4-2-3-1, Williams unica punta

Il Ghana si affida alla stella Kudus per provare a raggiungere gli ottavi di finale, il talento dell‘Ajax viene dalla straordinaria doppietta contro la Corea del Sud ed anche oggi partirà titolare a guidare l’attacco degli africani.

Tra i pali c’è Ati-Zigi, in difesa pronti Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah.

Centrocampo a due con Partey e Samed.

Dietro all’unica punta Williams ci saranno Kudus e i fratelli Ayew.

3-5-2 per l’Uruguay, davanti Darwin Nunez e Cavani

Partita decisiva per l‘Uruguay che si affida all’esperienza di Cavani e all’esplosività di Darwin Nunez in attacco.

Dovrebbe partire invece ancora dalla panchina “il pistolero” Suarez che entrerà sicuramente a partita in corso.

Tra i pali Rochet, con Gimenez, Godin e Coates a formare la linea difensiva.

Centrocampo a cinque con Varela, Valverde, Bentancur, Vecino e Olivera, davanti tandem offensivo composto da Nunez e Cavani.

La partita sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.