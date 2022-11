GF Vip, vola una bestemmia col microfono acceso? L’hanno sentito tutti | VIDEO

GF Vip dalla decimazione per i troppi positivi al Covid ad una bestemmia che scappa e viene sentitata da tutti: chi l’ha detta?

Tutti gli utenti e i fan del reality più famoso sono sempre molto attenti e sembra sempre che nulla sfugga loro. Che sia un bacio o un litigio, una banana messa dentro l’armadio per “tenersi del cibo da parte” sino alle bestemmie nulla passa inosservato. In una edizione decimata per via del Covid ecco che qualcuno potrebbe aver detto qualcosa di sbagliato dimenticandosi del microfono aperto e anche delle buone maniere. Il Grande Fratello farà qualcosa a riguardo? Il video non sembra lasciare molti dubbi.

Grande Fratello Vip 2022, flop o successo?

Il Grande Fratello Vip 2022 è partito in sordina, dopo due anni di grandissimo successo avuto anche grazie ai concorrenti. Nonostante questa edizione sia ricca di personalità interessanti, nei primi giorni di convivenza sembravano non andare assolutamente d’accordo.

Moltissimi utenti si sono lamentati del fatto che fossero leggermente sotto tono e noiosi, tanto da non destare curiosità 24 ore su 24 come nelle precedenti edizioni. Poi con l’entrata dei nuovi concorrenti, soprattutto Edoardo Tavassi e Luca Onestini, si è ritornato a ridere e fare festa per tutti.

Purtroppo, dopo pochissimi giorni c’è stato un effetto domino di personaggi che hanno dovuto lasciare la casa e mettersi in quarantena in quanto positivi al Covid 19. Insomma, una edizione che stenta a decollare non solo per i loro caratteri ma anche per una serie di eventi non fortunatissimi.

Ora spunta un video e sembra proprio che qualcuno abbia bestemmiato a microfoni aperti, mentre era in giardino.

Grande Fratello Vip: chi ha bestemmiato con i microfoni aperti?

Se al Grande Fratello non sfugge nulla e tutti sono sotto controllo 24 ore su 24, agli utenti da casa sfugge ancora meno. Gli episodi di bestemmie o presunte tali si sono susseguite nel tempo con l’uscita di moltissimi personaggi.

Il regolamento del reality parla chiaro, infatti è vietata ogni tipologia di bestemmia che potrebbe urtare la sensibilità del pubblico a casa. Possiamo fare tantissimi esempi di quello che è succeso in passato, alcuni alla quale è sfuggita una piccola parola sino a presunte tali mai confermate.

L’occhio clinico del GF Vip 2022 avrà sicuramente sentito quello che è accaduto in giardino, mentre Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria parlavano tranquillamente. I due ultimamente sono diventati amici e passano del tempo insieme a ridere e scherzare. Che sia stato solo uno scivolone?

Il video è stato divulgato su tutti i social e gli utenti sembrano non avere dubbi in merito. Si percepisce una bestemmia da parte di Edoardo Donnamaria che sembra non accorgersi della gravità della situazione. Ovviamente, l’audio potrebbe essere distorto e si potrebbe capire una cosa per un’altra (è già capitato varie volte).

Si spera che Alfonso Signorini nella prossima puntata possa approfondire quanto accaduto, così da confermare o meno.