GF Vip, violenta lite con gli autori: costretto ad intervenire Signorini | VIDEO

GF Vip, scoppia la lite nel bunker di Cinecittà. Concorrente litiga con gli autori. Alfonso Signorini costretto ad intervenire personalmente. Mai accaduta pima una cosa del genere.

Lite senza precedenti nella casa di Cinecittà. Nel bunker più famoso d’Italia scoppia la bufera. Concorrente litiga con gli autori. Ecco che cosa è accaduto nel famoso reality Mediaset.

Bufera nella casa del GF Vip

Scoppia il caos nella casa di Cinecittà, concorrente si ritrova a litigare in maniera inaspettata con gli autori e la produzione. Che cosa è accaduto nel famoso reality condotto da Alfonso Signorini? Lo scopriamo insieme.

Questa edizione, la 2022-2023, si sta rivelando ricca di sorprese. I colpi di scena sono soltanto agli inizi, possiamo giurarci. Da quando i concorrenti hanno messo piede nella casa più spiata della Nazione, non hanno avuto pace.

Tra litigi, abbandoni, punizioni, cadute di stile ed espulsioni, è accaduto di tutto e di più. Nella casa di Cinecittà questa volta però uno dei concorrenti ha superato davvero il limite. Solo qualche ora fa, durante una serata che sembrava tranquilla e serena, uno dei gieffini perde la pazienza e litiga addirittura con gli autori.

Che cosa è successo? Chi ha perso le staffe con la produzione? Alfonso Signorini è dovuto intervenire per placare tutti. Mai accaduta una cosa del genere nella storia del reality.

Chi è il concorrente al centro delle polemiche

Finisce nell’occhio del ciclone un amatissimo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lei litiga con gli autori nel cuore della notte. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi.

La showgirl è da qualche settimana sotto i riflettori per via del suo comportamento discutibile. Prima per la situazione deplorevole di Marco Bellavia, poi per le frasi infelici sul conto di Nikita Pelizon e per ultimo, per la lite con Daniele Dal Moro.

Come accaduto con Luca Salatino, anche questa volta Elenoire Ferruzzi avrebbe preso un abbaglio. La showgirl crede che tra lei e Daniele Dal Moro ci sia un’intesa, prontamente smentita dal gieffino.

Questa presa di posizione di lui, avrebbe fatto infuriare la Ferruzzi che perse le staffe, si sarebbe comportata in maniera inaccettabile in casa creando astio e disarmonia anche tra i coinquilini, ragion per cui, gli autori del GF, nel cuore della notte, l’hanno chiamata in confessionale per discutere con lei.

Proprio dalla famosa stanza delle confessioni, sono arrivate urla incredibili che hanno scosso tutti, in particolare Antonino e Daniele che hanno cercato di capire cosa stesse succedendo.

Il video nel quale si sente Elenoire sbraitare contro la produzione è diventato virale e ha fatto il giro del web. La Ferruzzi, come si può sentire dall’audio qui sotto, ha preso a male parole la produzione rivolgendo loro anche delle espressioni volgari e piuttosto forti.

Si dice che Alfonso Signorini si sia ritrovato costretto ad intervenire visto che Elenoire non riusciva a calmarsi. Il conduttore è stato informato e si è messo in collegamento con lei. Pare che il direttore di Chi le abbia consigliato di darsi una calmata anche perché la sua permanenza nella casa è a rischio.

Sul web infatti, tanti sono gli utenti che, per via dell’atteggiamento critico e negativo che la gieffina ha avuto nei confronti di Nikita, la vorrebbero fuori dal gioco. Sicuramente, questa sera non mancherà, il conduttore, di spiegare e analizzare nei minimi dettagli quello che è successo con la Ferruzzi. Nel frattempo, nella casa di Cinecittà, nulla è più sotto controllo.