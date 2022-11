GF Vip cambia sede, rivoluzione dopo 20 anni: devono traslocare da Cinecittà

GF Vip, colpo di scena per il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo 20 anni arriva la rivoluzione: tutti devono traslocare da Cinecittà.

Novità in arrivo per il Grande Fratello Vip: loro sfrattati da Cinecittà. Dopo 20 anni il noto reality Mediaset cambia sede. Ecco perché.

Novità in arrivo per il GF Vip

Sono ben vent’anni che va in onda il Grande Fratello, il reality tra i più amati della televisione italiana. Iniziato come un esperimento sociale tantissimo tempo fa, ha consentito inizialmente a tanti NIP, persone cioè sconosciute e che nulla avevano a che fare con il mondo dello spettacolo, di entrare in questo contesto che ha rappresentato per tanti la fortuna.

Dal 2016, il GF si è trasformato in GF Vip cioè nel reality destinato a seguire la “reclusione” h24 nel bunker di Cinecittà, di personaggi famosi e famosissimi. Attualmente siamo all’edizione numero 7 che è condotta, come anche quella precedente e quella prima ancora, da Alfonso Signorini che è al timone della versione Vip del Grande Fratello dalla stagione numero 4 e cioè dall’anno 2020.

Da sempre, il reality Mediaset ospita i suoi concorrenti in una casa che in realtà non è davvero un’abitazione bensì uno studio che ha sede a Cinecittà, a Roma, e da cui dista solo pochissimi metri lo studio dove avvengono le dirette della trasmissione.

Ogni anno, la casa del Grande Fratello viene montata e poi rismontata per dare spazio anche alla costruzione di altri set. A tal proposito, si preannuncia però una novità, una vera e propria rivoluzione per il reality: conduttore e vipponi presto sfrattati, il GF cambia sede. Perché? Scopriamolo.

Il Grande Fratello cambia sede, arriva il trasloco: ecco perché

Chi non ha mai sognato di entrare nella casa del Grande Fratello? Immaginiamo che tutti abbiamo avuto il desiderio di concederci un bagno in piscina, di rilassarci in sauna o di fare due chiacchiere nel bellissimo giardinetto.

Attualmente, la casa del GF Vip 7 è dislocata su 2000 metri quadri che non vengono però tutti utilizzati dai concorrenti. Ci sono tre stanze, quella tecnica, quella segreta e quella scenica. Soltanto una zona di queste, quella scenica, è destinata ai concorrenti che hanno a loro disposizione piscina, sauna, varie camere, salotto, cucina, bagno e ampi spazi in cui rilassarsi oltre che un giardino meraviglioso.

Ogni anno vengono apportate delle modifiche al bunker di Cinecittà, spazi rinnovati, arredamenti diversi anche a seconda degli sponsor. Ciò che sta per accadere rappresenta però una rivoluzione assoluta: dopo 20 anni, il GF cambia sede.

A lanciare lo scoop è Davide Di Maggio, gossipparo ed esperto di televisione. Alfonso Signorini e il prossimo cast del GF Vip, con molta probabilità saranno fatti fuori da Cinecittà.

Si sta pensando di trasferire la sede del reality a Cologno Monzese dove, poco distante, si trova lo studio che per tanto tempo ha ospitato Buona domenica. Una soluzione buona e comoda per il conduttore che sarebbe così a pochissimi passi dalla casa del Grande Fratello.

Queste novità dovrebbero essere apportate a partire dall’edizione numero 8 che inizierà, si crede, a settembre 2023. Per il momento, dunque, i concorrenti di questa edizione e il conduttore continueranno a rimanere a Cinecittà ma per il prossimo anno tutto potrebbe cambiare drasticamente.

Questo scoop di Davide Di Maggio ha lasciato tutti senza parole. Ma per quale ragione il conduttore è costretto a fare in bagagli? Per una ragione precisa. Sembra infatti che siano scaduti i contratti di locazione per gli spazi messi a disposizione di Mediaset, ragion per cui, si rende necessario trovare un nuovo posto in cui far ripartire il reality.