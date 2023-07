Gf Vip, accordi in corso per un ex parlamentare: sarebbe quasi fatta

Sembra che sia fatta, e il Gf Vip abbia finalmente trovato uno dei concorrenti della sua prossima edizione in partenza a settembre. Finora sono stati fatti molti nomi, ma nessuno sembra essere stato confermato. L’ex deputato e senatore, invece, pare sul punto di firmare il contratto, e diventare così a tutti gli effetti un nuovo inquilino. Non è la prima volta che il suo nome viene associato a quello del reality, visto che già l’anno scorso sembrava dovesse varcare la porta rossa di Cinecittà. Si tratterebbe del primo politico di questo peso a partecipare ad un programma del genere.

Il Gf Vip potrebbe arricchirsi presto di uno dei concorrenti più in vista dell’ottava edizione in partenza il prossimo settembre. Si tratta di un ex deputato e membro del Senato italiano, il cui nome aveva già fatto capolino l’anno scorso, risultando poi in un nulla di fatto, tuttavia. Ora, però, le cose sembrerebbero fatte, e stando alle indiscrezioni di Dagospia, a un passo dalla firma sarebbe proprio il politico abruzzese. Un personaggio già noto alle cronache, senatore del PdL e di Forza Italia, che ha anche preso parte come concorrente a una delle ultime edizioni di Ballando con le Stelle. In seguito ha poi partecipato anche come ospite fisso a Storie Italiane.

Gf Vip, l’ex senatore di FI ha un passo dalla firma

Stando a Dagospia, Antonio Razzi sarebbe a un passo dalla firma del contratto che lo porterebbe dritto dritto nella Casa del Gf Vip. Già l’anno scorso si era parlato di un suo ingresso, ma poi si era risolto in un nulla di fatto. Ora, però, pare che l’ex senatore del Popolo delle Libertà e di Forza Italia si sia deciso e sarà nel cast dell’ottava edizione.

L’ex deputato di centrodestra non è nuovo al mondo dello spettacolo, visto che oltre ad essere interpellato e ospitato spesso in numerose trasmissioni televisive, è stato padrone di casa di una rubrica su Nove, Razzi Vostri, per poi partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle nel 2019 e quindi come ospite fisso a Storie Italiane.

Quello del senatore non è l’unico nome che è stato fatto sul nuovo cast del Gf Vip: nel corso delle scorse settimane, ad essere indicati come possibili nuovi concorrenti sono stati anche Shinai Ventura, tiktoker e ballerina di origini giapponesi (che a quanto pare ha tuttavia rifiutato l’invito), la cantante Viola Valentino, la figlia di Loredana Lecciso e Al bano Jasmine Carrisi e Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, influencer che ha preso parte all’edizione 2022/2023.

Intanto, per ora, anche il casting delle nuove opinioniste (o opinionisti) è in corso, e la produzione del reality sta cercando di trovare i due nomi che affiancheranno in studio Alfonso Signorini. Archiviata, pare, l’ipotesi Emanuele Filiberto di Savoia, in quanto sembra non sia gradito ai vertici aziendali, così come pure l’ipotesi di vedere assieme Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, poiché il primo già impegnato in Rai.

Prendono consistenza, invece, le voci di un possibile ingaggio di Paola Barale e Giuseppe Cruciani. E se della prima già iniziavano a circolare ipotesi, del secondo, conduttore de La Zanzara, non si sapeva ancora molto. È probabile che inizieremo a saperne di più dopo la pausa estiva di agosto, come già successo nel corso di questi ultimi anni.