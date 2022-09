Gettone telefonico, se questo lo possiedi ancora hai un tesoro tra le mani: vale tanti soldi

By

Il caro e vecchio gettone telefonico sarà sicuramente in qualche cassetto o scatola dei ricordi. Ovunque sia è meglio recuperarlo immediatamente, perchè il suo valore è molto alto e non conviene far finta di nulla.

Chi si ricorda del gettone telefonico? Grande amico che non mancava mai nelle tasche degli italiani, poi sostituito dalle schede pre pagate e dagli smartphone. Una vera evoluzione del tempo e nella storia sino ai giorni nostri. Per questo motivo moltissime persone ne avranno conservato almeno uno, senza rendersi conto di avere tra le mani un valore interessante, lasciandolo alla scatola dei ricordi o in qualche taschino del nonno.

A cosa servivano i gettoni telefonici?

Le nuove generazioni hanno solo sentito parlare del gettone telefonico, ma non ne hanno mai visto uno e tanto meno usato. La storia è ricca di aneddoti interessanti, tanto che questo oggetto è stato un alleato prezioso per telefonare dalle cabine telefoniche disseminate in ogni angolo delle città.

Oggi non si usa più e non ci sono più neanche le cabine telefoniche, spazzate via dopo che lo smartphone si è impossessato delle vite di tutti quanti. Forse in pochi lo sanno, ma il primo gettone telefonico è apparso nel 1930 – infatti il più famoso è firmato STIPEL del 1927 – continuando la sua corsa sino al 2001. Le schede telefoniche sono state le prime sostitute e spesso si poteva fare “uno scambio” nei negozi 187, con grande soddisfazione.

Bastava entrare dentro una cabina telefonica e introdurre il gettone, per poter poi comporre il numero e parlare con l’interessato. Insomma, un mondo che sembra essere oggi lontano anni luce.

Tuttavia, se qualcuno dovesse avere ancora dei vecchissimi gettoni telefonici nelle tasche è il caso di andare da un esperto.

Vecchissimo gettone telefonico: caratteristiche e valore

Come anticipato, si parla di tantissimi gettoni per telefonare che sono stati realizzati sin dagli anni ’30. Il più famoso è senza dubbio quello firmato STIPEL del 1927, perché da quel momento è iniziata la rivoluzione del concetto di telefono e telefonata.

L’azienda telefonica Stipel era del Piemonte e della Lombardia. Proprio da loro è partita l’idea del gettone nel 1927 per la Fiera Campionaria di Milano, da usare solo al suo interno. Era stato realizzato in lega di rame e nichel (oppure bronzo).

Il primissimo gettone era particolare, con una doppia scanalatura da un lato e la scritta S.T.I.P.E.L. in alto. Su un lato era presente la cornetta telefonica di un tempo e poi la data in basso, 1927, accompagnata dalla scritta anno V.

Quest’ultimo dettaglio rappresentava il quinto anno di epoca fascista con inizio nel 1922. Girando il gettone, si poteva notare una sola scanalatura con il nome dell’azienda produttrice della menta. Questa moneta vale perché un simbolo storico, infatti alcuni esperti sono arrivati a pagare anche 100 euro.

Se si possiede un gettone con errori di coniatura (in alcune manca il punto dopo la L) e in ottime condizioni, alcune esperti possono arrivare anche sino a 150euro. Il consiglio è di chiedere una valutazione solo ad esperti.