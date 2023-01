Gerani splendenti, con questo trucco fioriranno per 10 anni senza mai appassire

I gerani rappresentano un fiore molto in voga sui balconi italiani. Ma come farli proliferare? Ecco il trucco.

Preferiti anche da chi non ha il pollice verde per la loro facilità di coltivazione e i loro colori sgargianti, i gerani sono un must per gli esterni.

Gerani: caratteristiche e proprietà

I gerani, conosciuti anche con il nome Pelargonium, vengono considerati come i Re delle piante per il balcone. La motivazione risiede nel fatto che sono facili da coltivare e resistenti a diverse tipologie di clima. Le loro origini, risiedono in Sud Africa. Proprio da quel paese, furono importati in Europa dove oggi proliferano soprattutto nella fascia mediterranea.

Di gerani ne esistono specie differenti e ognuna è caratterizzata da colori e profumi diversi. Benché sia notoriamente semplice da coltivare, bisogna stare attenti ad osservare alcuni accorgimenti. Il primo riguarda il clima: attenzione perché il freddo intenso è mal tollerato. La temperatura minima è di due gradi. Attenzione anche all’esposizione: meglio metterlo a mezz’ombra e mai all’ombra poiché i bulbi potrebbero fiorire a metà (rami con fiori e rami senza). La posizione in pieno sole, soprattutto in estate piena, non sarebbe consigliabile poiché i fiori potrebbero bruciarsi.

Attenzione anche al terreno: deve essere ben drenato. Tuttavia, esistono altri trucchi validi a far proliferare i propri gerani. Di seguito scoprirai di cosa si tratta.

Il trucco per farli proliferare

Per far fiorire i gerani tutto l’anno, potrai osservare due semplici trucchi. Per il primo, ti servirà la tintura di iodio, proprio quella per curare le ferite, unitamente ad una bottiglia di acqua pulita. Versa una goccia di tintura di iodio per ogni litro di acqua. La bottiglia andrà agitata. Lo iodio aiuta a prevenire le malattie della pianta. Con il composto ottenuto si potrà procedere con le annaffiature regolari della pianta, con 50/100 ml per volta, lungo la parte di terreno che costeggia il vaso. Attenzione a non eccedere con lo iodio poiché si potrebbe danneggiare la radice della pianta che si brucerebbe. Acqua e iodio si può dare per un mese, da ripetere periodicamente.

Un altro trucco è quello di utilizzare una compressa di aspirina. Sulla compressa, aiutandoti con uno spruzzino, vaporizza dell’acqua per farla sciogliere. L’aspirina sciolta va messa in un litro di acqua. Il contenuto va agitato bene, affinché la medicina si sciolga. L’acido salicilico contenuto nell’aspirina permetterà alle piante di proliferare perché rende più forti le radici. Puoi vaporizzare acqua e aspirina sui gerani per una settimana.

L’aspirina aiuta a prevenire anche la comparsa di funghi pericolosi per la salute della pianta. Un vero e proprio infuso di salute non solo per i gerani ma anche per altre piante non da fiore. Provare per credere.