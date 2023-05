Gerani rigogliosi, sani e colorati per 5 anni di fila con questo rimedio naturale

Però, hanno bisogno anche della luce naturale del sole, dato che quella artificiale non è sufficiente per la fioritura. I gerani possono adattarsi anche alla penombra. Inoltre, assicuratevi il vaso sia grande abbastanza, le radici devono avere lo spazio per assorbire tutti i nutrienti del terriccio.

Ovviamente, non dimenticatevi di annaffiare la pianta con la giusta quantità d’acqua. I gerani non devono mai avere la terra asciutta, ma nemmeno troppo bagnata. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di controllare regolarmente l’umidità del terriccio con l’aiuto di un paletto di legno, che dovrete infilare nel terreno.

Ma per avere dei gerani rigogliosi per 5 anni di fila è necessario mettere in pratica un rimedio naturale. Vi servirà un solo ingrediente, per renderli sani e coloratissimi: scopriamo come fare.

Il rimedio naturale

Uno dei problemi più comuni che si presentano in questa pianta è proprio la farfalla del geranio. Questo piccolo insetto crea dei grandi danni, perché riesce a bucare gli steli e a mangiare l’interno. In questo modo, impedisce al nostro geranio di crescere e di fiorire.

Per prevenire questo terribile sconveniente, dovrete mettere in pratica un rimedio naturale che vi aiuterà anche a rendere la vostra pianta sana e con dei fiori coloratissimi. Basterà procurarvi un ingrediente davvero incredibile. Di cosa stiamo parlando? dell’olio di girasole.

Non tutti sanno che questo elemento che potete trovare tranquillamente in cucina, è veramente indispensabile per la salute dei nostri gerani, infatti, assicurerà alle nostre piante una copertura garantita da queste farfalle dei gerani.

Il procedimento è molto semplice, basterà mettere solamente 8 grammi di olio di girasole in un litro di acqua e annaffiare con questo strepitoso composto. Da non credere, la vostra pianta migliorerà in pochissimo tempo se avrete tutte le accortezze che vi abbiamo spiegato e se sfrutterete questo potente rimedio naturale.