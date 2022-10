George, il dolce gesto per Ginevra al GF Vip non passa inosservato: un uomo di altri tempi | VIDEO

Al Gf Vip, George Ciupilan ha fatto un gesto dolcissimo nei confronti di Ginevra Lamborghini. Ecco di quale si tratta.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dell’avvio della nuova stagione televisiva che ha visto tornare sul piccolo schermo tante trasmissioni amate dal pubblico tra cui molte che sono anche molte seguite dal popolo del web.

Una di queste è il Grande Fratello Vip, reality arrivato alla sua settima edizione condotto per la quarta volta da Alfonso Signorini che quest’anno ha deciso di avere al suo fianco tre donne d’eccezione.

Gf Vip: il dolce gesto di George

Tra queste le due opinionista, Sonia Bruganelli, già nel ruolo nella scorsa edizione dove si è scontrata più volte con Adriana Volpe, e Orietta Berti reduce dal successo degli ultimi due anni.

Oltre a loro, in studio è anche presente Giulia Salemi, ex vippona che ha partecipato alle edizioni numero tre e cinque del reality che questa volta è tornata nel programma in un ruolo inedito.

La ragazza, legge in diretta i commenti degli utenti di Twitter che sono molto attivi durante il corso della puntata e inoltre riassume il sentiment e le opinioni dei telespettatori senza aver paura di dire qualcosa che può sembrare scomodo.

All’interno della casa in questi ultimi giorni si sta vivendo un clima molto teso per via della questione che riguarda Marco Bellavia che in molti dentro il reality vorrebbero fuori dalla porta rossa.

Diversamente, il pubblico lo vorrebbe salvare in quanto ritengono che il comportamento dei suoi coinquilini all’interno del reality si sta rivelando sempre più disgustoso e che per questo motivo l’uomo va tutelato.

Nella puntata del 29 settembre, però ad avere più spazio all’interno della puntata è stata Ginevra Lamborghini che si è accanita contro Sofia Giaele De Donà per via del fatto di credere che il suo matrimonio sia falso e che il suo mostrare ricchezza sia uno schiaffo morale a molti italiani che in questo periodo stanno avendo difficoltà.

La ragazza, inoltre, ha ammesso che anche se porta un cognome importante non riesce a permettersi di mantenersi l’auto che ha ereditato dalla sua famiglia e confidandosi con Nikita Pelizon le ha detto di guadagnare dall’azienda di famiglia circa 1.200 euro pagando anche le tasse e quindi di percepire uno stipendi di circa 1.000.

Le sue parole non hanno convinto del tutto una fetta di spettatori che invece hanno visto sul suo profilo Instagram che Ginevra spesso gira con borse griffate e vestiti che di certo non costano poco.

Il rispetto per Ginevra

C’è invece, una fanbase, chiamata Gintonic che appoggia la ragazza e che la vorrebbe insieme ad un altro concorrente del reality, Antonino Spinalbese anche se questo ha ammesso più volte di non volere una storia all’interno del programma.

Ma in questi ultimi giorni sta facendo il giro un video che mostra Ginevra sul divano intenta a parlare con George Ciupilan, il più piccolo all’interno della casa, e il suo gesto nei confronti della ragazza ha commosso tutti quanti.

George è diventato famoso dopo aver preso parte al programma Il Collegio e successivamente a La Caserma facendosi conoscere per il suo carattere un po’ sopra le righe.

All’interno della casa però, Ciupilan si sta dimostrando molto educato e sembra essere uno dei pochi a non voler entrare in discussioni e a non avere manie di protagonismo per avere un blocco in puntata.

Nel video che sta facendo il giro del web, si può vedere George che mentre sta dialogando con la Lamborghini le sfiora accidentalmente il braccio e le chiede scusa per il suo gesto fatto inavvertitamente.

La ragazza gli dice che non c’è nessun problema e sono tanti gli utenti di Twitter che hanno notato come il ragazza sia educato e rispettoso nei confronti delle donne a tal punto da chiedere scusa a Ginevra per averla solo sfiorata.