Genova, due pedoni investiti da un camion: un morto e un ferito

Tragedia a Genova: un camion ha investito due pedoni, uccidendo una donna di 50 anni. Un uomo di 60 anni è stato trasportato in ospedale. Pare che non sia in pericolo di vita, ma solo ferito. Sul posto sono arrivati sia i medici del 118 che gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Genova, camion investe due pedoni: morta una donna di 50 anni

Un uomo di circa 60 anni è stato ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti della polizia locale per cercare di capire cos’è successo con precisione e dare un quadro completo dell’incidente.

L’uomo ha riportato una frattura a una gamba nell’impatto con il veicolo. Per questo motivo, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi.

Vi aggiorneremo appena avremo ulteriori aggiornamenti sul caso.