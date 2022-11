Gemma Galgani di UeD, avete visto dove abita? Meglio di un hotel a 5 stelle | FOTO

Gemma Galgani, star di Uomini e Donne: avete visto dove abita la signora torinese? La sua casa è meglio di un albergo stellato.

La regina di Uomini e Donne, Gemma Galgani, vive in una casa spettacolare. Avete mai visto la dimora della protagonista del salotto mariano? Bella da fare invidia.

Gemma Galgani, regina di Uomini e Donne

Alla famosa trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne, per antonomasia è associato il nome di Gemma Galgani. La signora di Torino che da oltre 12 anni è nella trasmissione di punta della rete del Biscione, non è riuscita ancora ad appagare il suo cuoricino.

Certo, ha conosciuto tanti uomini nelle varie edizioni della trasmissione e sebbene con diversi abbia manifestato il desiderio di vivere la conoscenza lontano dalle telecamere, nessuno ha accettato mai il compromesso di stare con lei fuori dagli studi televisivi.

Ed eccola quindi, per l’ennesimo anno consecutivo, sulla sua sediolina in attesa che qualcuno scenda, le rapisca il cuore e la porti via dagli studi della De Filippi. Per il momento però, Gemma adora frequentare il salotto mariano che è diventata la sua seconda casa.

A proposito di casa, avete visto dove vive la star di Uomini e Donne? La sua abitazione è meglio di un albergo pentastellato.

Dove vive la star di UeD

Classe 1950, Gemma Galgani oggi è famosissima in televisione. Il merito è tutto di Queen Mary che l’ha resa una vera e propria protagonista del piccolo schermo. Sebbene sia abbastanza conosciuta a Torino per la professione che svolge, lavora infatti per un noto teatro torinese, è solo da quando è diventata star di Uomini e Donne che il suo nome è conosciuto ormai in tutta Italia.

Gemma proviene da una famiglia benestante, è cresciuta con le sue sorelle con le quali ha un rapporto fantastico. Diplomatasi all’istituto d’arte di Torino, è da sempre appassionata del mondo luccicoso dello spettacolo.

La Galgani fa parte del cast di Uomini e Donne da ormai tanti anni. La redazione di Maria De Filippi è la sua seconda famiglia mentre lo studio, una seconda casa. A proposito di casa, sapete dove vive la bella star di Uomini e Donne?

Ha un’abitazione super lussuosa! Gemma Galgani, originaria di Torino, è sempre a Torino che vive oggi, in un appartamento che ha arredato personalmente. Le immagini che abbiamo sono quelle che lei mostra sul suo profilo Instagram.

Sicuramente, il pezzo forte della sua abitazione è il salotto. Splendido. Sul pavimento, la Galgani ha optato per un meraviglioso tappeto persiano al di sopra del quale è poggiato un massiccio tavolo in legno scuro su cui ci sono adagiati vasi trasparenti con fiori, una delle grandi passioni della Galgani.

Tutto intorno, poi, divani eleganti di colore bianco e in pelle che rendono l’ambiente davvero chic. E delle vetrate poi, ne vogliamo parlare? Tanta luce e tanto sole illumina il salotto della star di Uomini e Donne che predilige questa stanza per dedicarsi non soltanto al relax ma anche a rilassanti letture.

Per quanto riguarda invece gli altri ambienti, possiamo notare in un’altra immagine, che nelle varie stanze la Galgani ha optato per il parquet e per le pareti bianche per dare luce, luminosità e calore alla casa.

Le porte di vetro rendono poi le stanze non soltanto più belle ma anche, in prospettiva, più grandi. Insomma, l’abitazione di Gemma Galgani è espressione della sua anima: semplice, chic ed elegante.

Nel suo appartamento non c’è un uomo (per il momento) che le tiene compagnia ma il suo adorato cagnolino Ninetta che ha adottato dopo la morte del suo gatto Piripicchio di cui tanto ha parlato anche più volte in trasmissione: è la sua amica a quattro zampe che le tiene compagnia nella sua meravigliosa dimora.