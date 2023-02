Gelide correnti artiche invaderanno queste zone d’Italia: cosa dobbiamo aspettarci

By

Meteo, l’Italia si prepara nuovamente a tremare: in arrivo gelide correnti artiche che paralizzeranno di freddo soprattutto queste zone del nostro Stivale. Ecco che cosa dobbiamo aspettarci secondo i meteorologi.

Torna nuovamente il maltempo in Italia. Dopo una tregua durata pochissimo, il nostro Stivale si prepara a battere ancora una volta i denti. Correnti polari e artiche stanno per colpire queste regioni della nostra Penisola.

Torna il maltempo in Italia dopo un anticipo di primavera

Queste giornate sono davvero meravigliose. Nelle scorse ore, il colonnello Giuliacci aveva già avvertito gli italiani di un anticipo di primavera che sarebbe arrivata sul nostro Stivale portando giornate soleggiate e temperature miti.

Da Nord a Sud finalmente torna a splendere il sole e addirittura in alcune regioni del Centro e del Sud Italia come in Campania, si è arrivati a toccare i 15 gradi in mattinata anche se le temperature restano invece piuttosto fredde dopo il crepuscolo e a notte inoltrata.

Per buona parte della giornata, il nostro Stivale può crogiolarsi però nel sole. Tuttavia, questa primavera in anticipo è destinata a finire presto: tornano le brutte notizie per gli amanti del caldo e del bel tempo.

Sta per arrivare nuovamente il freddo. L’Italia torna a battere i denti, giungono soprattutto in queste regioni d’Italia, delle correnti artiche che promettono di paralizzare mezza Penisola col freddo.

In arrivo sul nostro Stivale gelide correnti artiche

Da una settimana a questa parte, la situazione metereologica italiana è cambiata completamente: da temperature bassissime, addirittura al di sotto degli zero gradi, si è arrivati a toccare in buona parte della penisola e in particolare al Sud, persino i 15 gradi.

Giornate soleggiate e temperature miti e piacevoli hanno regalato agli italiani un assaggio di primavera. Quanto durerà però il bel tempo? Non arrivano buone notizie per gli italiani.

I meteorologici e gli esperti del tempo sono piuttosto sicuri: purtroppo le belle giornate ci lasceranno presto così come queste temperature piuttosto calde che per ora stanno regalando gioia e sorrisi a tutti.

La situazione climatica, già partire dalla fine del mese di febbraio, cambierà decisamente: arriva di nuovo il gelo, delle correnti artiche provenienti da lontano faranno tremare ancora una volta l’Italia.

Ma anche le burrasche giungono a far capolino sul nostro Stivale. Si ritorna nuovamente all‘inverno freddo e gelido di qualche settimana fa. Giuliacci dà anche una data: dal 23 febbraio sul Mediterraneo il caldo lascerà lo spazio a correnti fredde e instabili provenienti da zone artiche.

Invece per questo weekend ci attende ancora l’alta pressione così come anche per prossima settimana, più precisamente nei giorni di carnevale. A fine mese invece si torna a battere di nuovo i denti.

Un blocco di freddo paralizzerà l’Italia e l’Europa. In particolare, ci sono alcune zone d’Italia che soffriranno il freddo e il gelo più di altre. Ci ritroveremo lo stivale diviso in due, praticamente.

Mentre al Sud il clima continuerà ad essere più mite e caldo, al Nord invece un gelo siderale e temperature basse oltre che nebbia e precipitazioni, faranno ricapitolare le regioni del settentrione nuovamente nella spirale dell’inverno.

La preoccupazione dei meteorologi dopo il Anticiclone di Carnevale

Il maltempo però, secondo le previsioni metereologiche, non lascerà in pace nemmeno le regioni del Nord Ovest sulle quali addirittura è prevista neve a bassa quota. Dopo dunque l’Anticiclone di San Valentino, l’Italia ora si ritroverà a vivere il cosiddetto Anticiclone di Carnevale.

Soprattutto nel weekend del 18 e 19 febbraio, su quasi tutta l’Italia splenderà il sole e le temperature saranno addirittura quasi calde per via di alcune correnti subtropicali che raggiungeranno il nostro Stivale.

A partire però già dal prossimo fine settimana, la saccatura fredda che deriva da correnti artiche, raggiungerà la nostra Penisola portando con sé freddi venti e gelo importante oltre che pioggia su quasi tutte le regioni del Mediterraneo.

Il consiglio degli esperti del tempo è di continuare a godersi dunque questo assaggio di primavera fin quando il cielo sarà clemente con noi perché fino a fine mese e addirittura agli inizi di marzo, il maltempo e il freddo faranno nuovamente capolino nel nostro Stivale.