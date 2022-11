Gas, finalmente scende il prezzo: quanto ci costa a novembre in bolletta  

Quale sarà il costo del gas nella bolletta di Novembre? La notizia che tutti stavano aspettando, con il prezzo che finalmente scende.



Si, perché tutto sta aumentando a dismisura: bollette, gas, vari prodotti al supermercato. Insomma non possiamo fare un passo che qualsiasi cosa costa il doppio, il triplo. Pensiamo al gas: il prezzo del gas è aumentato in un modo incredibile eppure una buona notizia sta per arrivare.

Cerchiamo di capire meglio cosa sta per succedere.

Caro vita e difficoltà: che cosa dobbiamo aspettarci

Come accennato a inizio articolo la parola “aumento” sembra essere quella che più descrive meglio la situazione che stiamo vivendo e sperimentando. Tutto è aumentato: le bollette, il cibo.

Di conseguenza anche la nostra rabbia e il nostro sgomento stanno aumentando. Lo sappiamo bene, nell’ultimo periodo stiamo combattendo su vari fronti: bollette, gas e chi più ne ha più ne metta.

Noi Italiani insomma, in questo periodo più che mai, siamo costretti a rimboccarci le maniche e non solo. Siamo costretti a fare delle scelte e a capire cosa possiamo pagare e cosa no: l’altra parola che meglio descrive la nostra situazione? Risparmio.

Eppure ci sono delle spese che non possiamo proprio evitare di sostenere. Parliamo delle spese di luce, gas: nonostante il loro prezzo sia aumentato, dobbiamo pagare comunque e sperare che scenda al più presto. E di questo vi vogliamo parlare oggi: del gas.

Diminuzione del gas in bolletta a novembre

Come ben saprete proprio il gas è una di quelle cose che ci spaventa di più. Siamo nel bel mezzo dell’autunno e l’inverno possiamo dire essere alle porte. Dunque il tema del riscaldamento si fa sempre più sentire e sempre più necessario, soprattutto se si hanno dei figli.

La preoccupazione in tal caso è maggiore. Insomma in tanti, oggi più che mai, hanno paura e temono anche solo il pensiero di dover riscaldare la loro casa o loro stessi. In molti preferiscono soffrire il freddo e non accendere i vari riscaldamenti: ma se si hanno dei figli, come si può anche solo pensare di patire il freddo?

Ecco che la disperazione in questi casi è davvero tanta. Tutto ciò è naturale: le bollette che arrivano nelle nostre case inoltre sono aumentate così tanto che non sappiamo nemmeno se riusciremo ancora a pagarle. Eppure una luce in fondo al tunnel sembra esserci: forse non lo sapete ancora, ma il gas sta scendendo. Nonostante dunque ci sia stato un aumento di circa il 20% e forse ci sarà ancora, si prospetta una discesa.

Per capire questo basta fare riferimento all’ultimo bollettino ARERA. Si è già registrata una diminuzione di circa il 12%: insomma non stiamo parlando di poco, considerando le cifre pagate in questi ultimi mesi. Inoltre, se pensiamo che per alcuni il gas è indispensabile, questa notizia non può che valere il doppio. Molti di noi, infatti, lo utilizzano per riscaldarsi, per avere acqua calda o anche solo per cucinare.

Ecco, famiglie dipendenti dal gas non temete: sicuramente rispetto all’anno scorso le vostre spese sono aumentate e non di poco. Solo per il gas avete pagato il 67% in più rispetto al 2021. I calcoli infatti ci dicono che una famiglia media dovrà pagare circa 1700 euro di gas annuali.

Secondo questi presupposti starete pensando che è logico allarmarsi e non avete tutti i torti, visto che si prospetta un lieve aumento per i mesi che verranno. Mesi in cui il gas serve e come, soprattutto in quelle regioni in cui il freddo è all’ordine del giorno.

Però la bella notizia è che dopo questi mesi di fuoco dovrebbe esserci una discesa, proprio come quella che già si è registrata. Stringiamo i denti, dunque, il sole arriverà anche per noi.