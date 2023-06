Christophe Galtier, ex allenatore del Paris Saint Germain, e il figlio, John Valovic-Galtier, sono stati arrestati dalla polizia a Nizza con l’accusa di razzismo. Secondo quanto rivelato dall’agenzia francese Afp, i due si trovano in custodia dalle 8.45 di oggi e dovranno chiarire le loro posizioni in merito all’indagine, avviata ad aprile, su discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa ai tempi in cui il tecnico guidava, appunto, la squadra della città che ha dati i natali a Giuseppe Garibaldi.

Probabilmente, però, già da domani Galtier e il figlio verranno rilasciati o, al più, verranno portati davanti al tribunale per rispondere delle accuse di razzismo che sono state mosse principalmente dall’ex direttore sportivo del Nizza Julien Fournier, che è stato già ascoltato dagli inquirenti a maggio.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO