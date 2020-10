Il settore dei gadget personalizzati si è confermato negli ultimi anni in forte crescita in Italia, crescita che è stata sostenuta dall’aumento dei prodotti immessi in commercio e offerti ai clienti per la personalizzazione.

La domanda maggiore arriva ovviamente dalle aziende, che puntano sulla distribuzione di questi articoli in un gran numero di campagne promozionali, ma non mancano richieste da parte dei privati, che generalmente optano per i gadget personalizzati in occasione di eventi speciali, come cerimonie, anniversari o feste per importanti traguardi raggiunti.

Per quello che riguarda nello specifico gli omaggi aziendali, è possibile notare come attualmente tra i prodotti più richiesti ci siano senza dubbio le agende personalizzate, apprezzate innanzitutto per la grande varietà di modelli disponibili, in grado di soddisfare al meglio ogni tipo di preferenza e necessità.

Agende personalizzate: numerosi modelli in commercio

Il successo delle agende personalizzate nel mercato dei gadget promozionali si spiega anche per il fatto che sono articoli particolarmente utili.

Proprio questa caratteristica è da tenere sempre in considerazione in fase di preparazione della propria strategia di marketing, per essere sicuri di regalare sempre qualcosa di gradito e di riutilizzabile dal dipendente o dal cliente nel corso del tempo.

In merito alla scelta del modello da personalizzare, oggigiorno è possibile scegliere tra un gran numero di proposte: dalle agende più classiche, giornaliere o settimanali, alle soluzioni ideali per arredare l’ufficio, come i planning da scrivania, che permettono di tenere sempre sotto controllo gli impegni durante le ore di lavoro.

Per quello che riguarda i materiali, molto apprezzate dalle aziende sono per esempio le agende personalizzate in pelle, modelli eleganti, dal design accattivante, in grado di trasmettere serietà e raffinatezza. Talvolta, è possibile trovare in commercio anche soluzioni provviste di sezione portadocumenti, per avere a disposizione in un unico gadget tutto il necessario in occasione di riunioni o altri importanti eventi di lavoro.

In alternativa, altrettanto d’impatto risultano anche le agende con custodia, con chiusura a elastico oppure a portafoglio.

Ovviamente, è possibile orientarsi anche su diversi tipi di dimensioni, optando per misure standard, oppure per formati tascabili, perfetti soprattutto per clienti, dato che possono essere portate facilmente ovunque. Le agende grandi, invece, risultano più indicate per i propri dipendenti, dato che sono un utile aiuto per monitorare scadenze, appuntamenti ed eventuali trasferte.

I vantaggi di scegliere agende personalizzate come omaggio aziendale

Le imprese scelgono di puntare sempre più spesso sulle agende personalizzate, soprattutto come omaggio da regalare a dipendenti e collaboratori in prossimità del nuovo anno. In questo modo, oltre a rafforzare l’immagine del brand tra le realtà di settore in occasione di congressi e meeting, si ha la possibilità di accrescere il senso di appartenenza all’azienda.

Al tempo stesso, scegliere di regalare un’agenda personalizzata ai propri clienti permette di ottenere promozione e maggiore visibilità per un lungo arco di tempo, ripagando rapidamente l’investimento e incrementando le possibilità di ampliare il bacino di consumatori e, di conseguenza, i profitti.

Oggigiorno, del resto, scegliere di sfruttare gadget personalizzati all’interno della propria strategia di marketing richiede una spesa decisamente contenuta, soprattutto grazie ai servizi di stampa online, che mettono a disposizione un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi contenuti.

In questo modo le aziende possono assicurarsi numerosi vantaggi con strumenti efficaci, utili e accattivanti, che non vanno a impattare eccessivamente sul bilancio.