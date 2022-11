G20, Putin non parteciperà al vertice | Atteso l’incontro tra Biden e Xi

By

Il G20 è ormai alle porte, ma pare che il presidente russo Putin non sarà presente all’incontro. Molto atteso, però, anche quello tra Xi Jinping e Joe Biden, che sarà inevitabile.

Il summit prevede che i paesi più sviluppati si incontrino per parlare di argomenti di varia natura che spaziano dall’economia globale fino allo sviluppo, trattando al meglio le criticità del momento. La guerra in Ucraina ha cambiato le dinamiche dei rapporti internazionali e il possibile incontro tra Putin e i leader occidentali presenti sarebbe stato il primo passo avanti dopo l’inizio del conflitto. Apprensione anche per l’incontro tra Biden e Xi.

G20, Putin non sarà al summit di Bali

Il G20 quest’anno si terrà a Bali in Indonesia dal 14 al 16 novembre. Ed è arrivata la notizia ufficiale che Vladimir Putin non sarà presente e a darla è stato Jodi Mahardi, portavoce del ministero per gli Investimenti indonesiano. A oggi, i leader che hanno confermato la loro presenza sono diciassette. Quest’anno l’andamento del conflitto ha determinato dei cambiamenti nei rapporti tra stati e ciò si riflette anche negli incontri internazionali.

La presenza di Putin era molto attesa e sarebbe stato per lui il primo incontro dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Due settimane fa era stata confermata dal governo russo la presenza nella nazione. Immediatamente si era aperto uno spiraglio di possibile dialogo con Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, con il quale negli tempi le tensioni sono aumentate esponenzialmente. Sembra, però, che Putin potrebbe collegarsi e intervenire in videoconferenza al G20, ma si tratta ancora di un’ipotesi.

Al posto del capo di stato russo sarà Sergei Lavrov il ministro del Lavoro a rappresentare la Russia. Le aspettative di dialogo che avrebbero dato uno spiraglio di positività si sono esaurite con questa novità.

Nonostante ciò l’attenzione rimane altissima verso l’incontro di altri due leader che negli ultimi mesi hanno visto un’escalation di tensione nei loro rapporti. Si tratta di Biden e Xi Jinping. La tensione tra Usa e Cina ha cause concomitanti che hanno portato a un distacco tra le due potenze. La prima da menzionare è la posizione degli Usa nei confronti di Taiwan che è considerata come provincia ribelle ma con sovranità di Pechino.

L’intromissione degli statunitensi cominciata con la visita di Nancy Pelosi ha generato un clima di nervosismo. La Cina non accetta intromissioni riguardo a questioni ritenute interne e che non vanno a ledere le nazioni esterne. Ma non solo perché ci sono altri due fattori importanti ovvero il non prendere più di tanto posizione contro la Russia e la famosa questione dei chip.

Biden ha introdotto limitazioni alla Cina per il commercio e la produzione di semiconduttori e Xi non ha accettato di buon grado questa cosa, che ha limitato molto un ambito importante dell’economia.

Perciò l’attenzione è molto alta sull’incontro Usa Cina durante questo G20. Le aspettative vorrebbero un colloquio che almeno riaprisse a un dialogo sereno.

Cosa si discute al G20

Il G20 è un incontro tra i paesi più industrializzati e economicamente avanzati del mondo e vendono trattare vari ambiti a livello internazionale. Vengono studiati da dei gruppi, approfondimenti sulle tematiche più calde e attuali da affrontare che poi verranno esposte dai leader di rappresentanza al G20.

Le tematiche spaziano dalla finanza allo sviluppo economico. Ma si tratta anche di infrastrutture e rapporti tra nazioni. Importante argomento la sostenibilità finanziaria e tassazione, per poi arrivare agli argomenti classici come salute, istruzione e commercio. È molto importante stabilire delle linee da seguire dato che l’incertezza nei rapporti tra stati potrebbe creare disguidi globali.