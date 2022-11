G20, Biden è atterrato a Bali: attesissimo l’incontro con Xi

By

Il G20 si terrà quest’anno a Bali in Indonesia e uno dei faccia a faccia più attesi del summit è quello tra Biden e Xi. Il presidente degli Stati Uniti è già atterrato sull’isola ed è stato accolto con entusiasmo.

Gli ultimi tempi hanno creato tensione nei rapporti internazionali tra stati e questo è dovuto principalmente al conflitto in Ucraina e alle dinamiche che si sono create successivamente. I temi che saranno affrontati sono legati in primis alla guerra ma anche altri temi molto caldi come Taiwan, Corea del Nord e la situazione economico-commerciale.

G20, Biden e i punti caldi da discutere con Xi

Il G20 di Bali sta per cominciare e vede impegnate le maggiore potenze economiche internazionali che discuteranno dei temi attualmente caldi e delineeranno punti comuni da seguire.

Durante il summit avranno modo di incontrarsi il leader cinese Xi Jinping e il presidente Usa, Joe Biden, il loro faccia a faccia è molto atteso. Il presidente è già atterrato a Bali e lo ha fatto con una vittoria importante in tasca, ovvero quella del Nevada, che gli ha donato l’ultimo seguito per avere la maggioranza al Senato.

Ciò gli dà la sicurezza di avere una posizione più forte anche nell’esporre le problematiche attuali e discuterne con la Cina per trovare un punto d’incontro. Tra Usa e Cina sono emerse, negli ultimi mesi, divergenze che spaziano dalla posizione verso la guerra in Ucraina per arrivare alla delicatissima questione di Taiwan.

Il presidente Xi ha visto l’avvicinamento a Taiwan, considerata ribelle dalla Cina ma comunque parte integrante del territorio, come un affronto e un’intromissione ostile in questioni interne. La visita di Nancy Pelosi ha segnato il deterioramento del rapporto tra i due Stati. Poi la questione economica e commerciale, compresa quella dei chip, dove sono state introdotte limitazioni da parte degli Stati Uniti, ha peggiorato la situazione già tesa.

La Cina però ha chiaramente detto che si auspicava di riuscire a trovare un modo per riallacciare un dialogo costruttivo che risolva le problematiche insorte nei diversi ambiti.

Le due nazioni rappresentate da Biden e Xi sono le due più grandi potenze economiche internazionali e nonostante le divergenze di opinione hanno bisogno di trovare una linea comune. Gli interessi commerciali che ruotano intorno a Usa e Cina non possono essere messi in secondo piano e un dialogo costruttivo conviene ad entrambe. Xi però rimane fermo sul fatto che i rapporti con Mosca, senza mai citare la questione Ucraina, rimangono saldi e solidi ovviamente nella legalità.

Le parole del presidente degli Stati Uniti

Biden è arrivato a Bali ed è stato accolto da danzatrici indonesiane che hanno reso omaggio al gradito ospite. Lunedì avrà l’incontro con Xi per discutere problematiche importanti e di elevata importanza.

Durante il viaggio per raggiungere l’Indonesia, il Consigliere della Sicurezza Nazionale ha dichiarato ai giornalisti presenti che Biden spera di “uscire da questo incontro con aree in cui i due Paesi, i due presidenti e i loro team possano lavorare in modo cooperativo su questioni sostanziali”.

Durante l’incontro, il presidente spera di riuscire a convincere Xi di utilizzare la sua influenza sulla Russia per poter mediare riguardo al conflitto in Ucraina. Stessa cosa vale per la vicinanza alla Corea del Nord che sta portando avanti un’escalation dimostrativa pericolosa e secondo Biden il leader cinese potrebbe essere risolutivo nella questione.

I due Stati cercheranno di trovare punti d’incontro per proseguire una cooperazione positiva sia a livello commerciale sia sul tema della sicurezza e dello sviluppo militare.