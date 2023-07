Furto da 250 mila euro nella villa di Emerson Fittipaldi

I ladri hanno preso di mira la villa di Emerson Fittipaldi, 75 anni, ex campione di Formula uno, residente a Soiano, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, che in queste ore sono alla ricerca dei responsabili, sarebbero stati sottratti al pilota gioielli e orologi per un valore complessivo di 250 mila euro.

L’ex campione non è l’unica leggenda della Formula uno ad aver preso la residenza nella splendida cornice del Desenzano, come lui anche René Arnoux.

Furto nella villa di Emerson Fittipaldi

Clamoroso furto è stato messo a segno nella villa di Emerson Fittipaldi, ex campione brasiliano di Formula uno. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il 75 enne al momento della rapina si trovava fuori casa.

I malviventi, da una prima ricostruzione, avrebbero sottratto gioielli e orologi per un valore complessivo di 250 mila euro nella sua tenuta di Soano, in provincia di Brescia. A indagare sul caso sono i carabinieri della Compagnia di Salò.

Chi è l’ex campione di Formula uno

Per i poco informati, Emerson Fittipaldi è un leggendario campione di formula uno, di origini brasiliane. Da anni ormai vive in Italia e ha deciso di stabilirsi nella splendida cornice di Soano, in provincia di Brescia.

Classe 1946, soprannominato Emmo ma, tra il 1972 e il 1974 è stato campione del mondo di formula uno, vincendo 14 gran premi. Insieme al fratello Wilson, anche lui pilota, decidono di fondare una propria scuderia, purtroppo senza il successo sperato.

Fittipaldi vanta una carriera persino negli Stati Uniti: infatti, nel 1984 decide di partecipare al campionato americano CART, diventando presto uno degli idoli del pubblico. Il campione brasiliano, ad oggi, insieme a pochi, è considerato uno dei piloti con più titoli dei più importanti campionati.

Di recente, il 75 enne, è ritornato a gareggiare nella categoria Grand Prix Masters, riservata alle vecchie leve della Formula uno, in cui ha ottenuto un secondo posto nella gara inaugurale in Sudafrica ed ha fatto parte del team brasiliano in A1 Grand Prix.

Riguardo la sua vita privata è sposato in seconde nozze e ha 5 figli: 3 avuti dal primo matrimonio, Maria Helena, e 2 avuti dall’attuale moglie Teresa. Una delle figlie, Tatiana ha sposato il pilota italiano Max Papis.

Fittipaldi, lo scorso anno si è candidato anche al Senato della Repubblica Italiana nella ripartizione America meridionale della circoscrizione Estero, raccogliendo 37 363 consensi personali. Sempre nel 2022 ha sostenuto Jair Bolsonaro alle elezioni presidenziali, ma a differenza di altri estremisti di destra ha detto di rispettare i comunisti.