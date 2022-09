Funerali Regina Elisabetta, Russia esclusa: così Londra respinge Putin

La Russia esclusa dagli inviti ufficiali di Londra per l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta: ai funerali di Sua Maestà, morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni, nessuna delegazione di Mosca. Così il Regno Unito chiude le porte a Vladimir Putin…

La Russia sarebbe stata esclusa dalla cerimonia solenne per l’ultimo saluto a Sua Maestà così come altri due Stati. La decisione, riporta Ansa, vedrà così Mosca fuori dagli invitati a prendere parte ai funerali previsti per il prossimo 19 settembre.

Funerali Regina Elisabetta, la decisione di Londra che esclude Mosca dalla cerimonia

Poche ore fa sarebbe arrivata la conferma della esclusione della Russia dalla rosa di invitati alle esequie solenni della Regina Elisabetta II. I funerali della sovrana, a cui è succeduto il figlio re Carlo III, sono previsti per il prossimo 19 settembre a Londra. La regina è morta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni e, si apprende dalle principali agenzie, Mosca non prenderà parte alla cerimonia di addio.

Sarebbe stato proprio il governo britannico a imporre il divieto di ammettere la delegazione del Cremlino ai funerali, il motivo è legato ovviamente alla guerra in Ucraina in corso ormai da mesi, in una cornice priva di accenni alla distensione, per cui Mosca deve restare all’indice nell’ottica del Regno Unito.

La mossa di Londra contro Putin, escluse anche Bielorussia e Birmania

Si tratterebbe quindi di una mossa chiara di Londra contro la politica di guerra di Vladimir Putin e contro la sua totale resistenza al negoziato, reiterata nell’ultimo colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron che chiedeva il ritiro delle truppe russe dal suolo ucraino.

Putin non sarà quindi tra i 500 leader attesi ai funerali della Regina Elisabetta, ma non sarà il solo grande escluso dalla cerimonia solenne nel Regno Unito. La notizia, rilanciata dalla Bbc, indica infatti che anche altri due Stati sarebbero stati formalmente esclusi dagli inviti per i funerali della sovrana.

Si tratta di Bielorussia e Birmania. La prima perché chiaramente alleata della Russia nella invasione ai danni dell’Ucraina avviata il 24 febbraio scorso dall’esercito di Mosca, la seconda poiché sanzionata a seguito dell’ultimo golpe militare. Capitolo a parte è costituito dall’Iran, Paese ammesso alla cerimonia di Stato per le esequie della sovrana inglese ma soltanto nella figura del suo ambasciatore.

Tra poche ore, il feretro della Regina, dopo aver raggiunto Edimburgo per la camera ardente, verrà collocato presso il Westminster Hall per essere esposto prima dell’ultimo saluto.