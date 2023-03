Fumo, parte il divieto anche al chiuso: multe salate ai trasgressori | Chi rischia

Ecco cosa potrebbe accadere presto a chiunque violi le nuove leggi legate al fumo. Sarà vietato fumare anche in queste zone.

Vi sveliamo tutto sulla nuova normativa che potrebbe presto inasprire le nuove leggi legate al fumo di sigaretta. La notizia sta facendo gioire i medici e coloro i quali si battono contro il fumo, sia attivo che passivo, mentre sta facendo discutere tanto i fumatori.

Fumo, ecco cosa rischia chi infrange il divieto

Potrebbero esserci delle novità riguardo il divieto di fumare. Non si parla di affievolimento delle leggi, ma al contrario, di inasprimento. Ormai nelle ultime ore non si parla di altro e i cittadini italiani, specialmente i fumatori, vogliono saperne di più.

Il Ministero della salute vuole che presto diventi illegale fumare nei luoghi all’aperto. Dovrebbe essere illegale fumare non soltanto le sigarette tradizionali e quelle rollate, ma anche le e-cig e quelle con tabacco riscaldato.

La legge sta pensando di rendere illegale il loro uso non soltanto in luoghi come i bar e i ristoranti, ma anche alle fermate di metro, bus, treni e traghetti. Vietate anche all’interno dei parchi pubblici e dei giardini.

Il Governo sta pensando a dei seri provvedimenti per chiunque decida di trasgredire la legge in questione. Le novità riguardano degli aggiornamenti che andranno a completare la Legge Sirchia, che è stata pubblicata in Italia ormai da più di 20 anni.

Quali sono le multe per chiunque decida di trasgredire? Si parla, per il momento, di ben 275 euro da pagare per i trasgressori, che vedranno ridotto l’ammontare del 50% nel caso in cui si decida di pagarla entro 60 giorni.

A multare i cittadini che fumeranno, nonostante la legge, non ci penseranno i proprietari del locale in cui ciò avverrà, ma i vigili urbani o qualsiasi tipo di pubblico ufficiale. Oltre a vietare il fumo di sigaretta all’aperto, le nuove leggi vogliono inasprire anche le norme riguardo il fumo al chiuso.

Ecco che di seguito vi sveliamo cosa si intende per fumo al chiuso e quali sono quelle aree che alcuni temono che scompariranno presto.

Divieto al chiuso, che significa

In tanti si chiedono cosa significhi che presto potrebbe essere vietato fumare al chiuso. Infatti, molte persone si domandano cosa significhi questa parte del decreto, se già è vietato fumare nei luoghi al chiuso.

In realtà, con zone al chiuso ci si riferisce a tutte quelle aree fumatori, dove prima era possibile fumare anche nel caso in cui si fosse al chiuso. La nuova legge, infatti, potrebbe eliminare completamente l’esistenza di aree fumatori all’interno di ristoranti o hotel dove prima era concesso fumare.

Potrebbero essere bandite anche nei pub e negli aeroporti. Naturalmente il divieto non esiste ancora e un condizionale è d’obbligo, anche se fonti istituzionali dichiarano che presto dovrebbe essere legge. Se così fosse, si inasprirebbe la legge Sirchia.

Non ci rimane che continuare a seguire le novità che ci comunicherà presto il Ministero della salute, in particolare quelle relative al fumo al chiuso e all’aperto.