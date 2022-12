Fumo in casa, se metti a bollire questo la puzza svanisce nel giro di qualche minuto

Il fumo in casa lascia un odore rancido e fastidioso. Mettendo questo a bollire ci vogliono solo pochi secondi e la puzza sparirà.

Fumare è sempre stato un atto di ribellione, uno status symbol e un modo per sentirsi trasgressivi. Per alcuni anni è anche stata una moda da seguire, sino a quando tutto è cambiato. Oggi fumare è qualcosa da evitare per la propria salute, perché oramai tutti conoscono i danni che sono provocati dalle sigarette. Dal 2023 la legge vieta ai fumatori di fumare all’interno di locali chiusi e anche su spazi aperti al pubblico. Tuttavia, moltissimi continuano a fumare in casa, in macchina e in ogni posto privato lasciando che quell’odore si impregni su imbottiti e non solo. C’è un piccolo trucco che consente di eliminare l’odore di fumo in casa, facendo semplicemente bollire questo ingrediente naturale.

Fumo di sigaretta in casa: come contrastare l’odore?

Sebbene rinunciare alla sigaretta per molte persone possa sembrare difficile, il fumo con il suo odore si impregna in ogni parte: imbottiti, vestiti, aria, arredi e pareti sino alle tende. Tutto in casa ha quell’odore nauseabondo e i non fumatori se ne accorgono immediatamente.

Alcune persone ricorrono direttamente all’uso di deodoranti per gli ambienti, ma in moltissimi casi si peggiora la situazione. Mascherano per poco tempo l’odore per poi ripresentarlo nuovamente dopo pochissime ore.

Tutto ciò che viene esposto al fumo di sigaretta resterà con quell’odore per lunghissimo tempo e bisogna usare dei rimedi diretti che possano risolvere direttamente il problema. Prima di scoprire il metodo innovativo da usare per far sparire l’odore della sigaretta in casa, ci sono anche delle azioni da compiere così da preservare gli ambienti:

È bene buttare sempre i mozziconi senza lasciarli dentro il posacenere. La pulizia profonda di questi contenitori è importante, non solo con acqua corrente ma anche con sale e aceto bianco. È un modo diretto per avere un posacenere pulito che accolga il mozzicone appena spento. Subito dopo questo dovrà essere eliminato direttamente senza lasciarlo ristagnare in casa per troppe ore.

È inoltre molto importante areare tutti gli ambienti dove si fuma in casa, con aria che arriva direttamente da fuori. Non solo, il consiglio è di predisporre dei ventilatori che assorbano l’aria o che abbiano le ventole rivolte verso l’esterno per far sparire la puzza.

Eliminare la puzza di sigaretta: metti questo a bollire

Per eliminare definitivamente l’odore del fumo di sigaretta in casa, c’è un rimedio naturale economico e non tossico. Ci sono più modalità di impiego ma tutte con lo stesso protagonista: aceto di vino bianco.

Si possono prendere delle ciotole riempite con l’aceto e posizionarle in varie zone della casa durante la notte, così che l’odore venga assorbito e al mattino si possa percepire profumo. Oppure, per quella puzza impregnata da tempo, si potrà prendere una pentola piena di aceto per farla bollire oltre due ore.

Questo vapore aiuterà la puzza ad autoeliminarsi rimuovendolo dai vari oggetti, ambienti e imbottiti. È un metodo da ripetere almeno una volta alla settimana.