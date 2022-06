Fumata nera tra Juve e Atletico, Morata ai saluti

Continuano gli addii in casa Juventus, dopo Paulo Dybala e Giorgio Chiellini anche lo spagnolo Alvaro Morata è pronto a salutare nuovamente la Juventus dopo le due stagioni di prestito



Continua senza sosta la rivoluzione bianconera, con Arrivabene e Cherubini al lavoro per creare una squadra competitiva da mettere a disposizione di Max Allegri nella prossima stagione.

Tanti dubbi in attacco dove l’unica certezza è Dusan Vlahovic con un Chiesa che ancora sta recuperando dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Via Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e forse anche Moise Kean, la dirigenza bianconera dovrà essere brava a cogliere al meglio le occasioni del mercato.

Álvaro Morata on his future as Juve won’t trigger the buy option clause from Atletico: “I have quiet a few options. It’s not up to me. The good thing is that there are several teams…”. 👀🇪🇸 #Morata

“I would like to be where they love me the most and value me”, Morata added. pic.twitter.com/Ny3QlzOjk9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2022