Fuliggine dal camino, il rimedio naturale per sbarazzarsi di tutte le macchie

Le macchie di fuliggine dal camino sono impossibili da gestire, eppure c’è un rimedio naturale potentissimo che corre in aiuto. Scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Nel momento in cui si accendono i riscaldamenti o si è a contatto con la fuliggine, le sue macchie iniziano ad abbracciare ogni tipo di vestito – muro e a volte anche la pelle. Spesso e volentieri si ricorre all’uso di prodotti chimici che possono fa male e si presentano con ingredienti altamente corrosivi (e conservanti).

Per eliminare le macchie di fuliggine basterà un rimedio naturale e in poco tempo tutto sarà come nuovo. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando?

Che cos’è la fuliggine?

La fuliggine si presenta di colore nero ed è una polvere prodotta dai camini e dai tubi di scappamento. La sua composizione è data da un processo di combustione particolare – come quello della legna in inverno o per altri usi – con apporto di ossigeno ridotto.

Non solo, se il carburante brucia si potranno notare delle particelle che contengono la fuliggine trasformandosi nella classica polvere nera che si deposita ovunque. È una sostanza dannosa se si annida all’interno dei polmoni causando dei problemi nel tempo.

La stessa cosa succede con il camino, perché se non viene pulito nella maniera corretta, la fuliggine intasa la canna fumaria e le conseguenze potrebbero essere allarmanti. La sostanza andrebbe rimossa da parte di un esperto, proprio per non diffondere le particelle nere e farle attaccare nei vari punti della propria abitazione.

Fuliggine dal camino: il rimedio naturale per eliminare le macchie

Come anticipato, le macchie di fuliggine dal camino possono trovarsi in tutta la casa e sui vestiti estendendosi sulla pelle. Eliminarle non è facile, ma di certo non bisogna ricorrere a prodotti chimici che potrebbero contenere ingredienti dannosi per tessuti, muri e pelle.

Ci sono dei rimedi naturali che fanno la differenza e che sono presenti in casa, di uso comunissimo.

Per eliminare le macchie nere di fuliggine dai vestiti c’è un ingrediente che andrebbe usato immediatamente, prima ancora che il tessuto venga lavato e si asciughi. Questa è una sostanza che si potrebbe impregnare tra le trame e non lasciarle mai più.

Il sale è un rimedio naturale perfetto, da applicare sulla parte interessata per poi aspirare il tessuto con l’aspirapolvere o trattare con una spazzola. È una operazione da svolgere delicatamente, senza esercitare pressione al fine di non ottenere il risultato contrario.

Se non si vuole usare il sale, il talco è comunque un ottimo rimedio da utilizzare per la rimozione delle macchie attuando sempre il procedimento di cui sopra.

Il pavimento è pieno di nero dovuto alla fuliggine? In questo caso si potrà procedere con acqua tiepida, una spazzola da passare energicamente e poi ripassare lo straccio pulito per avere nuovamente il pavimento pulito.

Tra i rimedi naturali che possono essere usati contro le macchie di fuliggine è il detersivo per i piatti può dare ottimi risultati soprattutto se si parla di pavimento – muro o tappeti. Basterà diluirlo con dell’acqua e la sua formula potenziata andrà a rimuovere anche le macchie persistenti.