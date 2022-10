Fughe delle piastrelle, come eliminarle: butta questo ingrediente sul pavimento

Con il tempo, gli interstizi tra una piastrella e l’altra si scuriscono: in questi punti difficili da pulire si annida lo sporco più ostinato. Lo sporco accumulato può essere dovuto a grasso dei fornelli e schizzi di cibo (in cucina) oppure a calcare dell’acqua e muffa che si forma con l’umidità (in bagno), polvere.

Le fughe delle piastrelle sporche sono davvero un brutto spettacolo: la casa sembra trascurata e sudicia.

I metodi tradizionali non bastano per pulirle a fondo fino ad eliminarle del tutto. Esiste un ingrediente per far tornare bianche le fughe piastrelle di pareti e pavimenti? La risposta è sì. Ecco cosa devi usare e come.

Fughe delle piastrelle: utilizza questo ingrediente e torneranno a brillare

Hai provato con rimedi naturali per sbiancare le fughe delle piastrelle. Hai tentato di eliminare lo sporco e le incrostazioni con acqua ossigenata e fecola di patate, hai provato a togliere la muffa con acqua e aceto, hai utilizzato succo di limone per eliminare le macchie di calcare, poi bicarbonato e vapore.

Niente da fare: i risultati non sono quelli sperati. Ci hai rimesso tempo e fatica, lo sporco è ancora lì, intrappolato nelle fughe delle piastrelle.

Una tua amica, un bel giorno, ti ha consigliato un nuovo prodotto, il W5 sbiancante fughe della Lidl. Vedendoti disperata alle prese con le fughe sporche, ti ha regalato il prodotto e ti sei messa subito all’opera.

Fughe piastrelle: come usare lo sbiancante W5

La tua amica ti ha spiegato come usare lo sbiancante per fughe W5 della Lidl e non hai aspettato un minuto di più. Ti sei munita di spazzolina, spugnetta e panno in microfibra e ti sei data subito da fare.

Per usare questo sbiancante specifico per fughe piastrelle, ecco come devi procedere:

Spruzza il prodotto sulle fughe;

Attendi almeno 3 minuti;

Strofina la spazzolina sulle fughe di pareti e pavimenti;

Togli la schiuma strofinando con lo spazzolone;

Risciacqua almeno 3 volte.

Risultato finale? Piastrelle immacolate, brillano come neve al sole, le fughe si sono… date alla fuga per sempre.

Il W5 sbiancante per fughe fa egregiamente il suo lavoro ed ha un profumo davvero gradevole. Occorre risciacquare più volte e, pur essendo molto schiumoso, nelle fughe in verticale il prodotto scivola rapidamente, ma si tratta di due piccole pecche assolutamente perdonabili rispetto ai risultati eccellenti.