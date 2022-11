Fritz supera Auger-Aliassime e si regala la semifinale

By

Con una partita tiratissima Taylor Fritz riesce a superare il canadese Felix Auger-Aliassime in tre set, l’americano domani giocherà la semifinale delle ATP Finals sfidando Novak Djokovic in un match atteso in cui il serbo sarà costretto ad alzare al massimo il proprio livello.

Oggi si deciderà l’altra semifinale con Ruud che aspetta il vincente della sfida tra Rublev e Tsitsipas.



Sfida bellissima e combattuta quella tra l’americano ed il canadese, un equilibrio sottile che si è rotto soltanto nel terzo set quando Fritz è riuscito a prendere il largo dopo i tie-break dei primi due set.

Sconfitta per certi versi inaspettata da parte di Auger-Aliassime che si è presentato alle Finals in una condizione fisica strepitosa dopo due mesi di successi ininterrotti.

Per Fritz ora l’ostacolo più duro, in semifinale l’americano troverà Novak Djokovic che sembra aver ritrovato smalto e fiducia nei propri mezzi, il classe ’97 dovrà essere perfetto al servizio cercando di mettere in difficoltà il serbo nei propri turni di battuta variano molto il gioco da fondocampo.

Sfida bellissima a Torino tra i due tennisti che di fatto hanno eliminato Rafa Nadal dalle Finals.

Due set equilibrati tra due giocatori che hanno disputato una partita praticamente a specchio, entrambi infatti sono stati molto attenti nei propri turni di battuta non concedendo praticamente nulla all’avversario.



L’equilibrio è stato rotto nel terzo set con l’americano che è salito in cattedra dimostrando una condizione fisica migliore rispetto all’allievo di Toni Nadal.

Il 6-2 del terzo parziale certifica un miglioramento evidente fatto dal classe ’97 in questa stagione, Fritz infatti è cresciuto notevolmente nella gestione dei momenti chiave del match riuscendo a mantenersi solido anche nei game più complicati.

Impossibile considerare l’americano favorito in semifinale, Djokovic sembra tornato ai massimi livelli ed oggi risparmierà le energie in un match senza importanza contro Daniil Medvedev, il russo infatti è già aritmeticamente eliminato dal torneo.

La serata di Torino si chiuderà invece con un match fondamentale, quello tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, il vincente infatti andrà a sfidare Casper Ruud nella semifinale di domani con il norvegese che indipendentemente dall’avversario partirà sicuramente con i favori del pronostico.