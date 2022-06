Freezer, l’incredibile trucchetto per sbrinarlo in cinque minuti: è una passeggiata

Ecco un rimedio facile e veloce per liberarci del ghiaccio in eccesso accumulatosi nel freezer e sbrinarlo correttamente.

Gli elettrodomestici sono ormai parte integrante di tutte le abitazioni e, in quanto tali, è giusto prendersene cura con regolarità. Il freezer, ad esempio, è indispensabile per la conservazione degli alimenti, motivo per il quale deve essere mantenuto sempre pulito e funzionante, così da non rovinare ciò che abbiamo provveduto a congelare.

Sbrinare il congelatore, però, è una faccenda che richiede un po’ di tempo e che, spesso, siamo soliti rimandare per mancanza di voglia. Esiste, però, un metodo molto facile per rendere tale pratica estremamente più veloce. Scopriamolo insieme.

Sbrinare il freezer: ecco come farlo facilmente

Rimandare continuamente la pulizia del freezer è un’azione che, a lungo andare, può compromettere non solo il corretto funzionamento dell’elettrodomestico, ma anche la conservazione dei nostri alimenti.

Per sbrinare il congelatore in maniera facile e veloce, così da impiegare il nostro tempo in altre attività, è necessario togliere tutti i cibi in esso contenuti e riporli, momentaneamente, in una borsa termica, per evitare che si scongelino.

Il passo successivo, consiste nel togliere la spina dell’elettrodomestico dalla presa elettrica, estrarre tutti i cassetti, qualora ce ne fossero, e riporvi all’interno degli strofinacci, in modo da assorbire l’acqua derivante dal ghiaccio che, pian piano, si scioglierà.

A questo punto, non ci resta che posizionare all’interno del congelatore una o più ciotole d’acqua calda (una per ogni scomparto) la quale aiuterà lo scioglimento del ghiaccio in eccesso. Ed ecco che, in poco tempo, avremo provveduto alla regolare manutenzione del nostro freezer.

Suggerimenti e accortezze

Prima di utilizzare questo semplice quanto efficace metodo di pulizia del congelatore, è bene controllare la temperatura dell’acqua da inserire all’interno delle ciotole per velocizzare il processo di scongelamento del ghiaccio.

Essa, infatti, deve essere sì calda, ma non eccessivamente, in quanto una temperatura troppo elevata dell’acqua potrebbe compromettere l’integrità del nostro elettrodomestico.

Evitare, dunque, di utilizzare il phon per capelli per aiutare il ghiaccio a sciogliersi, e prediligere metodi alternativi meno rischiosi e, inoltre, più efficaci.

Se, invece, voleste evitare del tutto di dover ricorrere alla pulizia regolare del freezer, allora è opportuno acquistare un congelatore “no-frost” il quale, grazie a una nuova tecnologia, non accumulerà tutto quel fastidioso ghiaccio in eccesso.