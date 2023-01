Freddo polare in questi punti d’Italia: la neve arriverà in queste zone

L’inverno è arrivato con il freddo polare che stringerà in una morsa alcune zone d’Italia. Vediamo dove.

Le previsioni meteo annunciano che il freddo arriverà finalmente in molte parti della Penisola a causa di una perturbazione atlantica.

Arriva il freddo

Il freddo e la neve, per molti tanto attesi, stanno per avvolgere in una morsa gran parte della nostra Penisola. Dopo diverse settimane di temperature quasi primaverili, che hanno deliziato soprattutto il Sud Italia, il freddo tipico dell’inverno sta per incombere sull’Italia.

Stando a quanto affermato dai meteorologi, ciò sarebbe dovuto, in queste ore, da una perturbazione proveniente dall’Oceano Atlantico e che, già dalla scorsa domenica 8 gennaio, è arrivata sulle Alpi Occidentali. Progressivamente, l’aria fredda, sta scendendo verso Est e sta interessando l’arco alpino nella sua totalità.

Nella mattinata di ieri, 9 gennaio, è caduta la prima neve a est mentre ad ovest si è placata. Per il momento, il freddo tipico delle nevicate ha coinvolto le quote sui 700/1000 metri. In Val Venosta, Val d’Adige e nei confini alto atesini, i fiocchi hanno interessato quote più basse, scendendo a 600 metri.

Diversi centimetri, con punte che oscillano sui 40 a 2000 metri di altitudine, hanno ricoperto la zona della Valle d’Aosta sul Monte Bianco. Se ci si sposta verso est, però, la quantità di neve è inferiore.

Per quanto riguarda le altre zone montuose d’Italia, sul Verbano, in Piemonte sono caduti 15 centimetri di neve a 1500 metri di altitudine, 20 nelle valli torinesi. Per quanto riguarda la Lombardia, invece, a 1200 metri di altezza sono caduti dai 10 ai 20 centimetri. Per quanto riguarda il Trentino, l’Alto Adige ed il Veneto, compreso il Friuli VG la neve fresca non ha superato i 5/10 cm.

Le previsioni meteo

La situazione freddo e neve, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore, sarà in continua evoluzione. Le Dolomiti del Veneto e del Friuli saranno interessate da fenomeni nevosi fino al pomeriggio di oggi. Sulla Giulia, in serata, è attesa una forte neve, fino agli 800 metri. Cesserà di cadere la neve sull’arco alpino, almeno fino al pomeriggio. Una nuova ondata di freddo interesserà le Alpi piemontesi e la Valle d’Aosta sin dalla serata di oggi, dove la neve cadrà fino a 700 metri. La neve arriverà in Lombardia fino a quota 600 metri.

La neve è attesa anche sui rilievi laziali, toscani ed emiliani. In questi ultimi saranno più lievi.

Nel corso della giornata di oggi i fiocchi potranno interessare anche il Sud Italia. In particolare, sull’Appennino meridionale (la Sila in Calabria) ma anche sui rilievi settentrionali della Sicilia (Madonie e Monti Nebrodi). Le quote interessate saranno tra 1100 e 1300 metri.

Oltre alla neve è attesa anche molta pioggia al sud nella quantità compresa tra i 15 e i 40 mm. Nella serata di oggi, però, le condizioni meteo miglioreranno nel Sud ma le temperature subiranno un crollo notevole. Il freddo è arrivato.