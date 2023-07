Freddo anomalo e violenti temporali in queste zone d’Italia: tira fuori l’ombrello

By

Il meteo cambia nuovamente: freddo anomalo e violenti temporali arrivano in queste zone d’Italia. Ecco chi sarà costretto a tirare nuovamente fuori l’ombrello. Altro che estate, ci sarà un ritorno all’autunno.

Le temperature alte e il bel tempo di questi giorni si preparano già dirci già addio? I meteorologi non hanno delle notizie positive per noi: tornano freddo e pioggia in queste regioni dello Stivale.

Cambia il tempo: estate in pausa?

Gli esperti del tempo sono tutti d’accordo su un punto: l’instabilità meteorologica caratterizzerà l’estate 2023. Da qualche giorno ormai, tutta l’Italia si ritrova finalmente ad essere illuminata da un sole caldo e bollente ma soprattutto da temperature altissime che in tanti stavano aspettando da mesi.

Per tanto tempo, gli italiani hanno sperato nell’arrivo dell’estate dopo un inverno e un autunno quasi infiniti. Salvo una breve parentesi di maltempo che nei giorni scorsi ha bagnato con temporali lampo alcune regioni dell’Italia centrale e meridionale, il bel tempo si può dire che sia ora il protagonista di questo mese.

I meteorologi frenano però l’entusiasmo degli italiani. Arrivano brutte notizie. Proprio in queste zone tornano freddo e violenti temporali. Ecco chi deve tirare di nuovo fuori l’ombrello. Estate in pausa? Sembra proprio di sì. Prepariamoci ad accogliere nuovamente il maltempo.

Freddo anomalo e violenti temporali arrivano in queste zone

Gli esperti del tempo hanno pessime notizie per noi. Da stasera e fino a venerdì, tornerà il maltempo in Italia, soprattutto le regioni del Centro-Nord saranno quelle ad essere più colpite da freddo anomalo e violenti temporali.

Ma che cosa sta succedendo? L’estate è pronta già a salutarci? Secondo quanto dichiarato dal colonnello Mario Giuliacci, una perturbazione proveniente dalla Scandinavia e in queste ore già in viaggio verso il Regno Unito, raggiungerà a breve anche il nostro Stivale.

Da un’area depressionaria localizzata nel Nord Europa, derivano delle correnti di aria fredda che faranno abbassare le temperature anche di 3 gradi durante la mattina e fino a 5 gradi la notte.

Ma non è tutto. Non solo il freddo anomalo arriverà in Italia ma anche violenti temporali si preparano a bagnare lo Stivale e soprattutto alcune regioni. Vediamo le previsioni più nel dettaglio.

Saranno le zone del Centro e del Nord Italia a dover fare i conti con il maltempo. Temperature in ribasso e piogge sparse anche sugli Appennini centrali sui quali non si esclude la possibilità di violente grandinate. A rischio maltempo anche la Pianura Padana, i settori prealpini e alpini.

Nelle regioni del Sud Italia continuerà a dominare invece l’alta pressione. Nelle zone poco sopra menzionate, il maltempo perdurerà fino a venerdì quando l’Italia tutta si prepara ad accogliere di nuovo il terribile anticiclone africano.

A partire dal weekend dunque, il bel tempo tornerà ad essere di nuovo il protagonista del quadro climatico italiano che cambierà decisamente. Le alte temperature arriveranno a bruciare tutto lo Stivale. Si attendono 40 gradi e anche più soprattutto nelle regioni meridionali e in quelle centrali. Al Nord invece le temperature si assesteranno intorno ai 33 gradi.

Non solo alte temperature ma anche afa e umidità daranno il via a questa estate torrida e che si preannuncia già pericolosa: l’allarme siccità è già una preoccupazione reale.