Francobollo, se conservi ancora questo avrai 18 mila euro sul conto: ecco quale

Francobollo: se conservi questo nel cassetto o in qualche busta avrai 18.000 euro sul conto. Ecco di quale francobollo si tratta.

Gli esperti di numismatica e gli appassionati di oggetti preziosi sono sempre alla ricerca di monete e di francobolli rari, che possono avere un valore davvero inestimabile. Potresti averlo anche tu in qualche cassetto o ben conservato in una busta da lettera. Magari ci è finito tante volte tra le mani, ma non siamo grandi esperti di francobolli e ci pare che non possa avere un grande valore.

Per questo, è importante essere aggiornati e avere qualche competenza del mondo del collezionismo. Rispetto alle monete ed alle banconote, i francobolli sono oggetti ancora più preziosi e più rari, che richiedono un bagaglio di competenze tecniche ancora più approfondito. C’è un francobollo molto ricercato nella storia che vale una vera fortuna. Potresti averlo in casa anche te, ma non sai che ha un valore davvero inestimabile. Intanto, ti sveliamo che ha un valore di 18 mila euro. Ecco di quale francobollo si tratta.

Francobolli: un mondo appassionante che vale una fortuna

Chi è poco esperto di francobolli deve sapere che il mondo del collezionismo è un mercato che richiedere competenze tecniche ed esperienza acquisita nel tempo. Rispetto al mondo delle monete e delle banconote, il mercato dei francobolli è un segmento di alta fascia che richiede un grado di preparazione ancora più sofisticato.

Come ogni altro asset di investimento, anche i francobolli sono merce rara e di pregiato valore. I collezionisti e gli esperti di numismatica e di filatelia compravendono continuamente i francobolli e di oggetti rari. Tuttavia, nella fase di scambio possono mancare indicazioni adeguate in grado di comprovare l’assoluta autenticità dell’oggetto postale. Per questo, è necessario richiedere una perizia filatelica da parte degli esperti, che sono chiamati a fare una stima del francobollo oggetto di valutazione.

I periti esperti in filatelia esaminano il francobollo, e prendendo in considerazione un set di parametri, pervengono ad una valutazione economica e tecnica. La prima cosa che stabiliscono è se il francobollo sia una mera riproduzione o sia un oggetto autentico. Nel caso in cui il francobollo risulti originale, l’esperto di filatelia appone la sua firma (il timbrino del perito). In questo caso, il francobollo ha un valore maggiore rispetto a quelli senza sottoscrizione.

Un altro elemento distintivo da valutare attentamente quando si ha a che fare con i francobolli è quello di verificare la presenza del timbro peritale, che attribuisce un valore rilevante all’oggetto, accrescendo la certezza dell’autenticità dell’oggetto. Il francobollo con firma peritale può essere provvisto anche di certificato fotografico.

Francobollo che vale una fortuna, avrai 18mila euro sul conto: ecco di quale oggetto si tratta

Sicuramente se sei arrivato fino a qui ti starai chiedendo quale francobollo ha un valore pari a 18mila euro. Si tratta di un oggetto postale molto antico e prezioso, ricercato dagli esperti del mondo del collezionismo. Si tratta di un francobollo che raffigura una colomba, esattamente la colomba elvetica.

Questo francobollo raffigura il “basel dove”, ovvero la colomba di Basilea, città svizzera. Questo francobollo è stato stampato nel 1845 a Basilea: la tiratura fu solamente di appena 40.000 esemplari in 36 mesi di produzione. Il francobollo che raffigura la colomba svizzera con una lettera sul becco ha un valore minimo pari a 10mila euro, ma può raggiungere una quotazione record pari a 18.000 euro.