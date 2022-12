In Francia, a Lione, è scoppiato un incendio in un edificio di sette piani nella periferia est del paese. Il rogo è avvenuto intorno alle tre del mattino e le cause sono ancora in fase di accertamento. Si registrano 10 morti, tra loro anche cinque bambini.

L’esplosione ha coinvolto la presenza di 170 vigili del fuoco e 65 autopompe; inoltre, si sono segnalati 14 feriti, 4 di loro in codice rosso e in condizioni disperate.

L’incendio in un edificio di Lione

Dalle prime indiscrezioni, quello avvenuto alle tre del mattino di oggi, a Lione, sarebbe stato un incendio gravissimo che ha coinvolto la presenza di 170 vigili del fuoco per spegnere il rogo, le cui origini sono ancora sconosciute.

L’esplosione, è divampata in una palazzina di sette piani, in un condominio di Vaulx-en-Velin, nella periferia est del paese. Secondo alcune testimonianze, l’incendio sarebbe nato ai primi piani per poi propagarsi in quelli superiori.

Il bilancio comunicato dalla prefettura è di 10 morti, tra questi purtroppo ci sono anche cinque bambini, di età compresa tra i 3 e i 15 anni; le persone ferite sono, invece, 14: 10 in condizioni che non destano preoccupazioni e 4 in codice rosso e in condizioni molto gravi.

Nel frattempo, il ministro dell’interno della Francia, Gérald Darmanin, ha dichiarato che le operazioni di messa in sicurezza dello stabile si sono concluse e le indagini sono in corso per fare chiarezza circa le origine del rogo.

Le testimonianze

Sono terminate da poco le operazioni dei vigili del fuoco che da questa notte sono stati impegnati per domare il tragico incendio avvenuto in un condominio di sette piani nelle periferia est di Lione, in Francia.

L’incendio, divampato nel quartiere di Vaulx-en-Velin, ha provocato feriti e decine di morti. Le cause ancora rimangono sconosciute e la procura si è già attivata per cercare di capire le origini delle fiamme.

Al menos diez muertos, entre ellos cinco niños, en un incendio en Lyon (Francia) https://t.co/yp1BAWvv5T pic.twitter.com/EQog3qLi2z — Europa Press TV (@europapress_tv) December 16, 2022

Secondo quanto riportato da Le Monde, il noto quotidiano francese, ci sarebbero alcune testimonianze di persone che hanno assistito all’incendio e che hanno poi chiamato i soccorsi.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’esplosione in un primo momento abbia coinvolto i primi piani dell’edificio e subito dopo le fiamme si sono propagate verso i piani superiori.

Tanti punti interrogativi dietro questo incendio nato nel cuore della notte. La giustizia farà il suo corso e le indagini avviate dalla procura potranno stabilire le reali motivazioni dietro questo incendio dove hanno perso la vita 10 persone, 5 di loro di età inferiore ai 18 anni.