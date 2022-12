Francia, Deschamps verso la conferma

Nonostante le tante voci di un possibile addio dopo il Mondiale per il momento Didier Deschamps rimane alla guida della nazionale francese e potrebbe guidare la squadra anche nel prossimo europeo del 2024.



Il presidente federale francese aveva evitato di rinnovare il contratto all’ex giocatore della Juventus rimandando il discorso a dopo il Mondiale e fissando come obiettivo minimo per i transalpini il raggiungimento della semifinale.

Deschamps e Mbappè sono andati oltre perdendo soltanto in finale dopo la lotteria dei calci di rigore: il tecnico marsigliese ha dimostrato di avere il totale controllo dello spogliatoio cambiando la partita con i cambi e gestendo sempre con grande serenità i momenti della partita.

Anche il presidente della Repubblica Emmanuel Macron vuole che Deschamps resti sulla panchina dei “galletti” e nelle prossime settimane il marsigliese dovrebbe firmare un nuovo rinnovo fino alla prossima edizione del campionato del mondo.

#Macron: “Ho chiesto a #Deschamps di rimanere…A #Mbappé ho detto che è un grandissimo giocatore e che è giovane: a soli 24 anni ha vinto un Mondiale e ha fatto una finale. Ero triste quanto lui. Gli ho detto che ci ha resi molto orgogliosi…”#IlCircoloDeiMondiali #ARGFRA pic.twitter.com/HL30KuWPyA — RaiSport (@RaiSport) December 18, 2022

Deschamps vicino al rinnovo con la Francia: Zidane strizza l’occhio alla Juventus

Da quando ha lasciato il Real Madrid il sogno di Zinedine Zidane è quello di allenare la Francia per riportarla sul tetto del mondo.

L’ex fenomeno di Juventus e Real ha guardato il mondiale dal divano ed ora rimane alla finestra per una possibile chiamata in sostituzione di Didier Deschamps.

L’imminente rinnovo di Didier però sembra stravolgere i piani di Zizou che non disdegnerebbe la chiamata della Juventus.

Il grande lavoro fatto in questi anni da Deschamps non è passato inosservato ed i transalpini sotto la guida del marsigliese hanno vinto un mondiale e sfiorato il bis qualche giorno fa al termine di una delle finali più pazze nella storia di questo sport.

L’obiettivo ora è quello di disputare un grande Europeo nel 2024 e magari competere per il titolo anche nella prossima edizione del campionato del mondo.

La rosa francese è ricca di giovani talenti che nei prossimi anni potranno definitivamente sbocciare e portare a nuovi trionfi, il matrimonio tra Deschamps e la Federazione francese sembra destinato a proseguire e nelle prossime settimane dovrebbe avvenire il tanto atteso rinnovo chiesto anche dal presiedente della Repubblica Emmanuel Macron.