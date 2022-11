Francia-Danimarca, probabili formazioni

By

La Francia vuole archiviare il discorso qualificazione con una giornata di anticipo, per riuscirsi servirà superare una Danimarca deludente nella gara d’esordio e che non può permettersi ulteriori passi falsi.

Nel Gruppo D i campioni del mondo sono in testa, Tunisia e Danimarca ad un punto e Australia ferma a quota 0.



La Francia ha dimostrato di rimanere competitiva nonostante le numerose assenze che nell’ultimo periodo hanno colpito la rosa.

Deschamps nell’ultimo match ha perso anche Lucas Hernandez che sarà sostituito dal fratello Theo, già decisivo nella partita d’esordio contro l’Australia.

Anche con la maglia della propria nazionale si è preso la scena Adrien Rabiot che ha l’obiettivo di giocare un grande mondiale per raggiungere un accordo per il rinnovo con la Juventus.

La Danimarca ha deluso all’esordio, contro la Tunisia Eriksen e compagni hanno creato poco evidenziando una condizione fisica non brillante.

Sulla carta i danesi sono i favoriti per il secondo posto ma oggi dovranno dimostrarsi all’altezza dei campioni in carica, favoriti assoluti anche in Qatar.



La séance de vivacité du dernier entraînement avant le match de Coupe du Monde face au Danemark (17H sur TF1) 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3TSYHTV13h — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 26, 2022

Francia con il 4-2-3-1, Giroud punta centrale

L’attacco francese sarà ancora sulle spalle di Olivier Giroud, l’attaccante del Milan si è fatto trovare come al solito pronto siglando una splendida doppietta nella gara d’esordio in Qatar.

Anche oggi il numero 9 sarà al centro dell’attacco con Mbappè pronto a sostenerlo.

Solito 4-2-3-1 per Didier Deschamps che vuole archiviare gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

In porta c’è ovviamente Lloris, in difesa pronti Pavard, Konate, Upamecano e Theo Hernandez.

Ancora panchina per Camavinga, a centrocampo ci saranno Tchouaméni e Rabiot, dietro a Giroud nessuna novità con Griezmann, Dembele e Mbappè.

Danimarca con il 3-4-2-1, in avanti ancora Dolberg

Partita fondamentale per la Danimarca che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo il pareggio nel match contro la Tunisia.

Hjulmand pronto a confermare gli stessi undici nell’ormai collaudato 3-4-2-1.



Tra i pali c’è Schmeichel, davanti a lui pronti Christensen, Kjaer e Andersen.

In mezzo al campo ci sarà ovviamente Christian Eriksen con Hojbjerg a dare fisicità al reparto, sulle corsie laterali Maehle e Kristensen.

Dovrebbe partire dall’inizio Damsgaard che insieme a Skov Olsen giocherà a supporto di Dolberg.

La partita andrà in onda alle ore 17 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai e in diretta streaming tramite l’App RaiPlay.