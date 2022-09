Francesco Totti una furia, l’inaspettato gesto spiazza tutti: “Guai a chi me la tocca”

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno mantenendo l’estrema riservatezza sulla loro separazione, ma l’ex calciatore fa sapere quello che pensa attraverso le parole dei suoi amici stretti, coloro che lo stanno sostenendo di più in queste settimane così complicate. Ecco cosa dice il Pupone in difesa di Ilary Blasi.

Lo scorso 11 luglio è arrivata una notizia che ha scombussolato il mondo dello spettacolo italiano: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi, dopo vent’anni insieme, e ora a breve si vedranno avanti agli avvocati per divorziare ufficialmente

Durante questi mesi, nessuno dei due ha voluto lasciare dichiarazioni, cercando di evadere il più possibile tenendosi lontani dai paparazzi e dai giornalisti. Ma gli amici di Totti parlano e lo sostengono, lasciando trapelare i suoi pensieri.

Francesco Totti difende Ilary Blasi in una dichiarazione all’amico Alex Nuccetelli

Quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti è una separazione che farà parlare per tanto, tantissimo tempo. Nessuno se lo aspettava, nonostante le voci di crisi partite già a inizio anno, ma alla fine è accaduto.

Dopo 20 anni insieme, tre figli e numerosi affari economici in comune, la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di dire basta, complici forse alcuni problemi di coppia insormontabili.

I motivi non sono certi: si parla di tradimenti di lui e di lei, mancanze da entrambe le parti, ma nessuno dei diretti interessati ha parlato pubblicamente di cosa è realmente accaduto.

Nonostante il grande riserbo mantenuto da Francesco Totti questo mese, un suo amico che lo ha sostenuto da sempre, Alex Nuccetelli, ha diffuso alcune confidenze importanti che il Pupone gli avrebbe fatto dopo la rottura.

Una frase in particolare colpisce tra tutte: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary”. Parole sincere e dolci allo stesso tempo, che dimostrano il grande sentimento che Totti prova ancora e proverà per la Blasi, d’altronde dopo 20 insieme non è semplice finire una storia così.

Totti ha continuato, dicendo che Ilary rimarrà sempre la madre dei suoi figli, che lui non le ha fatto mai mancare niente, perché dal principio è sempre stato innamorato pazzo di lei.

“Se avesse fatto qualcosa d più..”, le parole che destabilizzano

Dopo queste fantastiche dichiarazioni d’affetto nei confronti dell’ex moglie, Totti poi dice una frase che non tutti riescono a decifrare.

La frase è questa: “Se avesse fatto qualcosa di più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”. Leggendo queste parole la domanda che sorge spontanea è: ma cosa è successo davvero tra i due coniugi vip?

Tutti gli elementi usciti fuori in questi mesi, tipo le chat segrete di Ilary, un uomo misterioso, la presenza di Noemi Bocchi nella vita di Francesco Totti, sono solo dei pezzi di tutta la storia che, però, ancora non si riescono a mettere insieme.

Cosa doveva fare di più Ilary? Cosa intende l’ex campione della Roma? Domande alle quali è complicato rispondere, anche perché come abbiamo detto nessuno dei due protagonisti ha ancora voluto parlare liberamente di ciò che è successo.

Sappiamo che a breve, Francesco e Ilary si incontreranno con i loro legali per parlare di questioni molto serie: come dividere il patrimonio e, soprattutto, come tutelare i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Non sarà facile, soprattutto sotto l’aspetto mediatico, far fronte a un divorzio simile ma, purtroppo, questa è l’amara realtà.